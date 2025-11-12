鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

▲黃偉哲市長今早主持「鳳凰颱風防颱第二次工作會報」，提醒團隊風雨未過前絕不可鬆懈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應「鳳凰颱風」來襲，台南市政府12日上午9時30分召開第二次防颱工作會報，由市長黃偉哲親自主持，並聽取各局處災害應變與防救進度報告，黃偉哲提醒，台南預計下午風雨將明顯增強，在脫離暴風圈前，各項防災工作都不能掉以輕心。

黃偉哲市長表示，上午開會前已親自前往北門、將軍、七股等沿海地區勘查，了解民眾及漁港復建狀況。儘管現場情形尚可，但因上次丹娜絲颱風造成災損，地方民眾與市府團隊皆高度戒備。他強調：「不要被眼前風雨不大的狀況迷惑，必須等脫離暴風圈後才能鬆口氣。」颱風過後，市府將立即展開垃圾清運、傾倒路樹移除等災後復原工作。

災防辦執行祕書王雅禾指出，截至上午9時，臺南市預防性疏散撤離共7區9里91人，包含土石流潛勢區4區與水災潛勢區3區；另有大陸漁工安置於安平區4船8人、將軍區13船19人，收容安置2處共7人。

水利局回報，今日0時至6時最大累積雨量出現在永康、仁德、關廟及七股區，約2.5毫米。全市67座抽水站均完成機組試運轉與油料補充，截至上午6時30分，共有22站啟動抽水，約抽水11萬噸（含滯洪池及預洩降作業），七股區防潮閘門也已關閉以防海水倒灌。工務局表示，截至上午，預警性封橋4區共7座，一般封橋2區共2座，目前尚無重大災情傳出。

市府呼籲，市民可透過「臺南市政府官方LINE」及「臺南水情即時通」APP，即時掌握水情與降雨狀況，並可通報排水路清淤建議。若發現道路、橋梁或公園損害，可撥打06-2155555或市民服務專線1999反映。