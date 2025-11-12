宜蘭豪雨下破紀錄「僅次梅姬」　氣象署：共伴效應加地形影響

▲宜蘭蘇澳測站昨天時雨量達到130.5毫米。（圖／蘇澳鎮公所提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續朝台灣接近，宜蘭蘇澳測站昨天時雨量達到130.5毫米，創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年梅姬颱風。中央氣象署表示，主因颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，加上蘇澳山區地形因素，容易累積雨量。

根據氣象署統計，宜蘭南澳10日至今天上午10時累積雨量已達1062毫米，且蘇澳測站昨天日雨量也來到648.5毫米，創下該測站11月歷史紀錄、時雨量130.5毫米，也創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年的梅姬颱風。

▲宜蘭南澳10日至今天上午10時累積雨量已達1062毫米。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員黃恩鴻指出，宜蘭昨天出現豪雨主因共伴效應所致，當颱風外圍環流帶來的東南風與北方東北風交匯，暖濕空氣與冷空氣輻合，就容易產生明顯降雨，加上地形影響因素，蘇澳累積雨量較為顯著。

他表示，受共伴效應影響，原先就預估在大台北及宜花地區會出現明顯降雨，但實際位置較難預測，此次較大雨勢恰巧就下在宜蘭地區，而大台北、花蓮也都有明顯雨勢。

黃恩鴻表示，隨著鳳凰颱風減弱，並逐漸往東移動，共伴效應也跟著北抬，宜蘭降雨已逐漸趨緩，但目前花東時雨量仍有20毫米以上，預估今天晚間颱風出海後，降雨就會更為減緩。

氣象署指出，今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。