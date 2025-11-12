彰化停班課「傳統市場湧人潮」　菜價平穩民眾狂掃貨備戰

▲彰化市傳統市場湧入人潮，菜價平穩民眾爭相購買。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鳳凰颱風逐漸逼近台灣，為嚴防可能帶來的災情，彰化縣政府於昨（11）日晚間緊急宣布今（12）日停止上班上課。颱風假一早，外頭風雨尚未明顯增強，但傳統市場早已人聲鼎沸，擠滿了趕在風雨來襲前採買民生物資的民眾，菜價未受到波動，市場內買氣強強滾，有人買足整星期的備貨量，展現十足的防颱備戰氣氛。

儘管停班停課，傳統市場內的攤商依舊忙碌不已，採買人潮比平常多了好幾成。許多婆婆媽媽一早趕著出門，一位民眾表示，「雖然放了颱風假，但還是擔心颱風真的來了，後面幾天會沒有青菜可以吃，所以乾脆今天多買一些，把冰箱塞滿，至少準備一個星期的量比較安心。」

▲彰化市傳統市場湧入人潮，民眾買整星期菜量。（圖／民眾提供）

許多民眾也都有同樣的想法，導致市場的蔬菜攤位前大排長龍，菜販們的手幾乎沒有停過，忙著補菜、秤重、結帳。在民眾擔憂颱風可能導致菜價飆漲的同時，這次市場的價格卻相對平穩，據菜販表示，目前蔬菜供應量充足，價格與平日相差無幾，例如青蔥一把30元、韭菜一包20元，深受家庭主婦喜愛的高麗菜，也維持在一斤28元的親民價格，而大黃瓜則是一條40元。這樣的價格讓採購的民眾感到相當意外與滿意，紛紛放心地加大採購份量。

▲彰化市傳統市場湧入人潮，菜價平穩。（圖／民眾提供）

對於這波突如其來的採買人潮，攤商們則是反應兩極。有菜販笑著說：「雖然忙到連喝口水的時間都沒有，但生意好當然開心！」不過，也有攤商謹慎地表示，因為颱風最終的影響程度還不確定，為了避免過度進貨導致損失，他們也都在密切觀察天氣動態，機動調整備貨量。

▲彰化市傳統市場菜價平穩，民眾湧入購買，青菜框藍已經見底了。（圖／民眾提供）