　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰1家5口詭異「集體陳屍」自家！腐爛飄惡臭　1證物確認是兇殺

▲▼泰1家5口詭異「集體陳屍」自家！腐爛飄惡臭　1證物確認兇殺。（圖／翻攝自Khaosod）

▲警方在民宅內發現5具遺體。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國春武里府一戶賣麵線的家庭，由於數日未出攤，且家中傳出惡臭，村長前往查看，沒想到一打開門就看到一具屍體，連忙報警。警方獲報抵達現場後，確認住在屋內的一家五口全員身亡，且死亡時間約3天。

根據Khaosod報導，村長表示，這戶人家平時靠在市場賣麵線維生，但已經連續2、3天都沒看到他們開門做生意，房子非常安靜，感覺不太尋常，還飄出異味。鄰居察覺異狀後通報村長，村長打開房門後，竟發現一名男子倒臥門口，明顯死亡，立即報警處理。

▲▼泰1家5口詭異「集體陳屍」自家！腐爛飄惡臭　1證物確認兇殺。（圖／翻攝自Khaosod）

警方指出，他們在11日下午5時接獲通報，抵達該民宅後除了陳屍在玄關的男子外，同時還在屋內發現另外4具遺體。經現場勘查，確認死者是82歲老婦、62歲男子、60歲婦女、21歲女子以及1名年僅1歲的女童，一家五口全數死亡。警方於當晚7時40分將所有遺體移出現場。

根據初步判斷，遺體明顯腫脹、腐爛發臭，粗估死亡約3天才被發現。而警方則在屋內發現一個沾滿血跡的石臼，研判為兇器。令人震驚的是，除了62歲男死者外，其餘4名女性死者頭部都有明顯外傷，符合遭鈍器重擊致死的跡象，且由於現場未發現打鬥痕跡，顯示兇手趁受害者毫無防備時下手。

警方調查後初步認定是一起兇殺案，而兇手就是死者中的62歲男性，疑因經濟糾紛引發血案。

死者親友指出，這家人近期面臨嚴重財務困難，而警方則懷疑，62歲男子疑似因經濟壓力過大，持石臼攻擊家人後自殺身亡。不過確切死因仍待法醫解剖釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘴塞1萬紅包悶死腦麻兒「老母判2年6個月」　法官喊：建請總統
明利村遭大量泥流吞沒！　空拍慘況曝
快訊／搶「CAT-8888」車牌！　競標天價出爐
黃明志捲謝侑芯命案　吳宗憲證實「事發前才碰面兩人」
主持遇性招待！老闆「挑1個秘書今晚陪你」　黃豪平嚇壞
快訊／PCB股沾光！　3檔漲停
台中颱風假現況曝　百貨公司現人潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

藏屍冷凍庫！日5歲女童死因出爐「窒息死」　狠母涉殺人再被逮

女網紅直播撞死路人　竟創募款活動「求粉絲斗內」讓她放心理假

泰1家5口詭異「集體陳屍」自家！腐爛飄惡臭　1證物確認是兇殺

買iPhone 17 Pro開箱瞬間傻眼！　網紅錯愕：只收到充電線

大型動物園才剛開幕　園內「十多頭花鹿」一夜被流浪狗咬死

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒別忘了清

女司機睡著　輕軌車飆速80公里「暴衝過彎」乘客被甩飛腦震盪

多明尼加全國大停電！　首都一片漆黑地鐵停擺

越南副總理：預計很快與美國簽署貿易協議

富商搭機失控！狂罵空姐X子「喊要性侵、燒死她」　刑期加重3倍

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

藏屍冷凍庫！日5歲女童死因出爐「窒息死」　狠母涉殺人再被逮

女網紅直播撞死路人　竟創募款活動「求粉絲斗內」讓她放心理假

泰1家5口詭異「集體陳屍」自家！腐爛飄惡臭　1證物確認是兇殺

買iPhone 17 Pro開箱瞬間傻眼！　網紅錯愕：只收到充電線

大型動物園才剛開幕　園內「十多頭花鹿」一夜被流浪狗咬死

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒別忘了清

女司機睡著　輕軌車飆速80公里「暴衝過彎」乘客被甩飛腦震盪

多明尼加全國大停電！　首都一片漆黑地鐵停擺

越南副總理：預計很快與美國簽署貿易協議

富商搭機失控！狂罵空姐X子「喊要性侵、燒死她」　刑期加重3倍

質詢指海鯤號成認知戰標靶挨轟　林楚茵：揭露中共認知作戰手法

62歲李連杰爆「換武僧心臟」才回春！好友發聲揭真相　打臉動移植手術

「楠梓漢」撐起高大生活圈　診所年捧372萬卡位金店面

假中獎真詐騙！　宇宙人方Q遭詐團「盜刷10幾萬」氣炸報案

「台露夥伴關係商展」深耕邦交國　台灣永續創新閃耀加勒比海

鳳凰颱風來襲　台電台南區處啟動應變中心守護用電安全

芬普尼蛋「疑飼主違法用藥」　醫：偷用藥殺羽毛寄生蟲

快訊／美工刀砍輔大名醫！檢「殺人未遂」聲押　新北地院裁定羈押

騎自行車一日北高遭側翼質疑　黃國昌嗆：這樣也要黑太離譜了吧？

還有3500人沒領！花蓮重陽節敬老禮金倒數　把握最後期限

【輔大醫院濺血】男泌尿科診間抽刀！名醫江漢聲負傷奪門驚逃

國際熱門新聞

女醫抄近路遭性侵40分鐘　惡男庭上竟自慰

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

美政府關門將結束！道瓊大漲破新高　輝達重挫3%

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

川普談中國突轟法國：科技被課不平稅

降智的勝利：暗河傳與陸劇的沈淪

英最大洗錢案　陸主謀判11年8月

騎馬遭野生獅飛撲咬脖　女遊客驚險逃死

日政府擬漲出國稅　外籍旅客多付2000日圓

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒

大馬士革國家博物館6古羅馬雕像被偷！

泰正妹比賽辣舞「私處大走光」畫面瘋傳

中國最大同志 App 突遭下架！蘋果證實

更多熱門

相關新聞

鳳凰颱風來襲　獅子鄉普發現金延後領取

鳳凰颱風來襲　獅子鄉普發現金延後領取

因應鳳凰颱風來襲，考量屏東縣枋寮分局在獅子鄉的獅子分駐所、草埔派出所及內獅派出所，位於土石流潛勢範圍，為了大家的安全，之前於 10月24日至28日在當地派出所完成登記造冊領取普發一萬元的民眾，延後至陸上颱風警報解除後之翌日起2 週內領取。

越南副總理：預計很快與美國簽貿易協議

越南副總理：預計很快與美國簽貿易協議

鳳凰颱風「重創菲律賓」奪27人命！

鳳凰颱風「重創菲律賓」奪27人命！

偷車賊拒捕持螺絲起子作勢攻擊　遭壓制送辦

偷車賊拒捕持螺絲起子作勢攻擊　遭壓制送辦

機車停夜市前離奇消失　真相是「記錯位置」

機車停夜市前離奇消失　真相是「記錯位置」

關鍵字：

泰國警方東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

粿粿親回應近況！

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

王子5副業營業額破億卻哭窮？

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面