泰1家5口詭異「集體陳屍」自家！腐爛飄惡臭　1證物確認是兇殺

▲警方在民宅內發現5具遺體。（圖／翻攝自Khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國春武里府一戶賣麵線的家庭，由於數日未出攤，且家中傳出惡臭，村長前往查看，沒想到一打開門就看到一具屍體，連忙報警。警方獲報抵達現場後，確認住在屋內的一家五口全員身亡，且死亡時間約3天。

根據Khaosod報導，村長表示，這戶人家平時靠在市場賣麵線維生，但已經連續2、3天都沒看到他們開門做生意，房子非常安靜，感覺不太尋常，還飄出異味。鄰居察覺異狀後通報村長，村長打開房門後，竟發現一名男子倒臥門口，明顯死亡，立即報警處理。

警方指出，他們在11日下午5時接獲通報，抵達該民宅後除了陳屍在玄關的男子外，同時還在屋內發現另外4具遺體。經現場勘查，確認死者是82歲老婦、62歲男子、60歲婦女、21歲女子以及1名年僅1歲的女童，一家五口全數死亡。警方於當晚7時40分將所有遺體移出現場。

根據初步判斷，遺體明顯腫脹、腐爛發臭，粗估死亡約3天才被發現。而警方則在屋內發現一個沾滿血跡的石臼，研判為兇器。令人震驚的是，除了62歲男死者外，其餘4名女性死者頭部都有明顯外傷，符合遭鈍器重擊致死的跡象，且由於現場未發現打鬥痕跡，顯示兇手趁受害者毫無防備時下手。

警方調查後初步認定是一起兇殺案，而兇手就是死者中的62歲男性，疑因經濟糾紛引發血案。

死者親友指出，這家人近期面臨嚴重財務困難，而警方則懷疑，62歲男子疑似因經濟壓力過大，持石臼攻擊家人後自殺身亡。不過確切死因仍待法醫解剖釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995