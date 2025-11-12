高雄偷車賊拒捕！持螺絲起子作勢攻擊　遭警壓制送辦

▲黃嫌在逮捕過程中不但拒不配合，更持螺絲起子作勢攻擊，最後遭警方壓制逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民二分局昨（11）日下午接獲機車失竊報案後，立組成專案小組追緝，僅費時兩小時，就在仁武區成功攔獲遭竊機車及黃姓嫌犯。然而，黃嫌在逮捕過程中不但不配合，更持螺絲起子作勢攻擊並企圖逃逸，所幸員警反應迅速，當場施以強制力將其壓制逮捕。全案依竊盜罪及妨害公務罪現行犯移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。

三民二分局於昨日下午3時50分許接獲胡姓民眾報案，稱其停放於大昌二路店家騎樓下的普通重型機車遭到竊取。據了解，胡姓民眾表示，自己「忘記拔機車鑰匙」導致愛車失竊。警方獲報後立即成立專案小組展開追緝，調閱沿線監視器，鎖定嫌犯逃逸路線，在短短兩小時內，於傍晚5時許在仁武區仁和街發現遭竊車輛及黃姓竊嫌（48歲、男）蹤影，隨即上前圍捕。

▲黃嫌在逮捕過程中，螺絲起子作勢攻擊。（圖／記者吳世龍翻攝）

圍捕過程中，黃姓嫌疑人拒絕配合警方查緝，不僅試圖駕車逃離現場，更手持螺絲起子作勢攻擊執勤員警。面對暴力拒捕行為，警方為避免嫌犯逃脫或傷及他人，立即以強勢強制力將黃嫌壓制逮捕。逮捕過程中，黃嫌持續頑強反抗，導致黃嫌本人及執勤員警的手腳皆有擦挫傷，所幸傷勢均無大礙。

▲警方在逮捕過程中，手腳擦挫傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

全案經警詢後，三民二分局將黃姓嫌犯依竊盜罪及妨害公務罪現行犯逮捕，並移送高雄地方檢察署偵辦，同時考量黃嫌的拒捕行為和企圖攻擊員警的惡性，建請檢方予以羈押，以維護社會安全及公權力。