機車停夜市前離奇消失！她急報警求助　真相是「記錯位置」

屏東一名33歲阮姓女子日前騎機車前往內埔夜市，逛完準備返家時卻驚覺機車不翼而飛，懷疑遭竊急報警。內埔警方調閱資料發現該車防盜性高，懷疑是停車位置記錯，遂陪同沿路尋找，最終在埔興路段找到「失蹤」機車。阮女又驚又喜，頻頻向員警致謝，也為誤報造成困擾連聲道歉，員警笑回：「能找到車就好。」

內埔警分內埔所副所長潘建銘，警員陳振宏，日前執行巡邏勤務接獲110報案，在文山路段有民眾機車失竊，請警方到場協助。

員警到場後查知，這位33歲、住屏東市區的阮姓女子表示，她騎機車到內埔鄉逛夜市，要回家時發現機車不見了，懷疑被偷走。警方查明機車特徵及購買年份後，推論近期購買的機車防盜設備較佳，不容易遭偷竊，有可能是人潮、車潮過多，導致阮女記錯機車停放位置。於是警方陪同阮女沿途尋找，最後終於在埔興路段發現機車，原來並未遭竊，而是記錯停放位置，阮女對於警方熱心幫忙不斷道謝，另造成警方困擾也深感不好意思，警方向其表示能順利找回車輛就對了。

分局長江世宏表示，建議民眾車輛停妥後，除要先拔機車鑰匙，並隨身攜帶外，並可用手機拍下愛車停放位置，並連同附近門牌、路標一起拍下來，這樣就不容易忘記停放位置。