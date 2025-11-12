奧地利雙層「熊貓列車」亮相　「中國製造」基建投入客運鐵路系統

▲中國製造「熊貓列車」投入奧地利鐵路運輸系統。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

由中國中車株洲電力機車有限公司製造的雙層列車近日在奧地利首都維也納正式亮相，將投入維也納至薩爾茨堡之間的客運鐵路營運，也是「中國製造」列車首次進入奧地利客運系統，引起外界熱議。

《環球時報》報導，由中國企業製造的雙層列車日前在奧地利首都維也納亮相，將用於維也納與薩爾茨堡兩座城市間客運鐵路運營。法國《世界報》10日稱，這是中國製造的列車首次正式投入奧地利客運鐵路系統，引發歐洲媒體廣泛關注。

該列車被命名為「熊貓」，最高營運時速200公里，共4列，每列可搭載536名乘客。在獲得歐洲鐵路局的最終批准後，「熊貓」列車還將行駛在從維也納開往奧地利其他地區和德國南部的鐵路網。

西部鐵路股東哈塞爾斯泰納表示，選擇中國製列車主要因交付速度快、能滿足業務擴張需求。他指出，「熊貓」列車採用「中歐混合設計」，車體由中國製造，但內裝配有奧地利座椅、瑞士咖啡機等歐洲零件。

對於外界質疑，奧地利前總理克恩回應，中國是全球重要經濟體，「不能將其排除於市場之外。」值得注意的是，中國企業近年積極拓展歐洲鐵路市場，除向捷克、匈牙利出口列車外，並參與塞爾維亞至匈牙利鐵路建設，塞爾維亞段已全線通車。