新壽44億分手費合理？議會今審查　蔣萬安：若通過本週就可解約

記者鄭佩玟／台北報導

輝達確定落腳北士科T17、T18，北市府與新壽也達成合意解約，將在今（12日）下午進行審議，新壽原本開價的分手費44.7億元，經刪減最終落在44.3億元，其中卻包括除草、請律師費、更改Logo等，引發熱議。被問到覺得帳單合理嗎？台北市長蔣萬安受訪時並未正面回答，僅稱若程序一切順利，預計這週就可以和新壽簽訂終止合約的協議。

新壽提出的解約金經過北市府請來的會計師審查後，總金額為44億3,406萬4,085元，包括新光人壽已繳納之權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費計34億4981萬2,174元，還有成本9億8425萬1911元。

不過，攤開成本細項，卻驚見裡頭包含17、T18施工圍籬調整作業（台新新光合併Logo調整）金額為4萬5675元；還有環境維護（含除草工程），包括112年8月、113年1月、113年5月，每次各20萬，而到了113年7月，T17、T18的環境維護（含除草工程）費用則增加到共計要24萬9999元。

蔣萬安今日上午出席台北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮，面對記者堵訪追問，新壽帳單合理嗎？今天下午有信心通過審議？蔣說，謝謝北市議會排入議程，今天大會就會進行相關討論，相關程序如果一切順利，議會通過後，預計這週可以與新壽簽訂終止合約的協議。

蔣萬安說，會和輝達持續保持非常密切的溝通跟聯繫，包括後續都市計畫書、 建築設計等，一定會加速相關流程，設定地上權的簽約原本目標是明年中，希望最快能拉到明年農曆年前就可以完成，將土地移轉給輝達。

面對媒體追問，確定輝達會願意負擔細項嗎？蔣萬安則不多作回應、快步離去。

