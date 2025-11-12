　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

▲蔣萬安通知，北市明正常上班上課。（圖／蔣萬安臉書）

▲台北市長蔣萬安宣布，北市12日正常上班上課。（圖／蔣萬安臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

鳳凰颱風來襲，北北基桃昨晚宣布今（12）日正常上班上課。台北市長蔣萬安於臉書公布消息後，卻引來網友留言不滿，認為天氣未必穩定，要求放假。但今早台北天氣晴朗，網友留言馬上反轉，更有人說「難怪昨天霸氣露臉了」。

根據氣象局資料，颱風北上途中強度逐漸減弱，暴風圈縮小且路徑有所修正，目前台北市不在陸上警報範圍內。蔣萬安昨晚透過社群平台表示，依照專家預測，台北市無論山區還是市區的天氣狀況，都未達停班停課的標準，因此決定維持正常運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北12日風雨明顯變小，蔣萬安臉書留言出現反轉。（圖／翻攝臉書／蔣萬安）

▲台北12日風雨明顯變小，蔣萬安臉書留言出現反轉。（圖／翻攝臉書／蔣萬安，下同）

蔣萬安市長也在貼文中承諾，市府會全力確保市民安全，並持續與其他縣市合作，必要時提供支援。他提醒市民，雖然天氣預估偶有短暫降雨，但出門記得帶雨具，務必注意安全。這波颱風主要影響南部地區，台北市民的生活不受太大干擾。

然而，市長的決定引發網友討論，部分留言批評未放颱風假，稱「風雨那麼大，市長自己上班吧！」、「咕嚕咕嚕，蔣不懂！」不過今早台北天氣明顯好轉，市區晴朗無雨，網友態度出現反差：「市長果然準確，今天天氣好到不合理！」、「太陽都出來了，還怪市長？」

▲▼台北12日風雨明顯變小，蔣萬安臉書留言出現反轉。（圖／翻攝臉書／蔣萬安）

值得注意的是，之前有眼尖的網友發現，台北市長蔣萬安臉書過往在宣布正常上班上課時，圖卡通常不放人像，唯有宣布「停班停課」時才會配上市長的個人照片。結果這次「不放假卻有照片」的操作，也引起討論。直到今早台北市天氣明顯好轉，底下就有網友留言「難怪昨天霸氣露臉。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明
蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車
鳳凰可能「死在台灣上空」　估解除警報時間曝
古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道
宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看
跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她
最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

鳳凰可能「死在台灣上空」　最快解除警報時間曝

蘇澳淹水求助電話不斷　公所揭災情「分不清是雨是汗還是淚」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看

鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%

法律菁英爆劈腿！　前女友「幫人養男友」破財百萬

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：某些建商只顧轉嫁利潤「不想努力」｜地產詹哥老實說完整版 EP283

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

鳳凰可能「死在台灣上空」　最快解除警報時間曝

蘇澳淹水求助電話不斷　公所揭災情「分不清是雨是汗還是淚」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看

鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%

法律菁英爆劈腿！　前女友「幫人養男友」破財百萬

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

俄羅斯報復制裁！　宣布無限期禁止30名日本人入境

大谷翔平明年中5日先發？道奇GM：休季將進行討論

快訊／30歲男刀砍輔大名醫喊：殺你！　檢「4罪嫌」聲押禁見

00929暴力升息12%奏效！八大長老回補、大戶信心回籠

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

生活熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

更多熱門

相關新聞

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

鳳凰颱風挾東北季風而來，宜蘭陸續出現強降雨，局部地區災情嚴重，台鐵蘇澳新站更因此變成《神隱少女》場景。

鳳凰可能「死在台灣上空」　最快解除警報時間曝

鳳凰可能「死在台灣上空」　最快解除警報時間曝

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人

最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

關鍵字：

鳳凰颱風蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面