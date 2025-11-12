蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

▲台北市長蔣萬安宣布，北市12日正常上班上課。（圖／蔣萬安臉書）

記者葉國吏／綜合報導

鳳凰颱風來襲，北北基桃昨晚宣布今（12）日正常上班上課。台北市長蔣萬安於臉書公布消息後，卻引來網友留言不滿，認為天氣未必穩定，要求放假。但今早台北天氣晴朗，網友留言馬上反轉，更有人說「難怪昨天霸氣露臉了」。

根據氣象局資料，颱風北上途中強度逐漸減弱，暴風圈縮小且路徑有所修正，目前台北市不在陸上警報範圍內。蔣萬安昨晚透過社群平台表示，依照專家預測，台北市無論山區還是市區的天氣狀況，都未達停班停課的標準，因此決定維持正常運作。

▲台北12日風雨明顯變小，蔣萬安臉書留言出現反轉。（圖／翻攝臉書／蔣萬安，下同）

蔣萬安市長也在貼文中承諾，市府會全力確保市民安全，並持續與其他縣市合作，必要時提供支援。他提醒市民，雖然天氣預估偶有短暫降雨，但出門記得帶雨具，務必注意安全。這波颱風主要影響南部地區，台北市民的生活不受太大干擾。

然而，市長的決定引發網友討論，部分留言批評未放颱風假，稱「風雨那麼大，市長自己上班吧！」、「咕嚕咕嚕，蔣不懂！」不過今早台北天氣明顯好轉，市區晴朗無雨，網友態度出現反差：「市長果然準確，今天天氣好到不合理！」、「太陽都出來了，還怪市長？」

值得注意的是，之前有眼尖的網友發現，台北市長蔣萬安臉書過往在宣布正常上班上課時，圖卡通常不放人像，唯有宣布「停班停課」時才會配上市長的個人照片。結果這次「不放假卻有照片」的操作，也引起討論。直到今早台北市天氣明顯好轉，底下就有網友留言「難怪昨天霸氣露臉。」