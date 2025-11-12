　
社會 社會焦點 保障人權

妻閨蜜借住打地鋪　色男摸私處還想脫褲！二審認罪改判

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女子到高中閨蜜家借住，竟遭對方的丈夫夜間猥褻。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重區的男子阿正（化名），去年初趁著妻子的高中閨蜜小鈺（化名）帶著孩子前來借住、在主臥打地鋪的機會，不顧妻子就睡在旁邊，竟趁著半夜猥褻小鈺。小鈺身體遭撫摸以為是作夢，直到阿正要脫掉小鈺褲子時，小鈺才驚醒逮人，並提出告訴。一審將阿正判刑10月，案經上訴，高等法院二審12日改判刑7月。可上訴。

判決指出，阿正的妻子花花（化名）與小鈺為高中閨蜜，案發前沒多久，花花因為離職，生活壓力驟大，遂邀請小鈺前來台北遊玩。小鈺答應帶著孩子前來，但因隔日要早起，就要求在花花家借住一宿。不過花花家房間不夠，只好讓小鈺帶著孩子在花花的主臥室打地鋪，中間有床架隔開。

眾人深夜入睡後，大約凌晨2點半左右，小鈺感覺到自己的胸部遭人撫摸，甚至有人伸手進她內褲撫摸下體。小鈺以為在作夢，不以為意。不料春夢變噩夢，她忽然感覺自己的褲子被脫下，隨即驚醒，這才發現是阿正躺在一旁撫摸自己還試圖脫褲。

小鈺隨即起身質問「你到底在幹嘛」，阿正就藉機親吻小鈺臉頰，還央求「不要講」，而後起身離開房間。小鈺隨即傳訊息給男友，希望男友馬上來接她。而後小鈺將花花叫醒，一起質問阿正；阿正一開始否認，但小鈺堅持報警，阿正才認錯道歉。阿正在當天早上立刻就在IG發文道歉，稱自己「做出性侵胸部及撫摸下體的侵害，造成這次對您的傷害以及陰影，我本人感到萬分抱歉」。小鈺仍報警，檢警偵辦後，對阿正提起公訴。

案件進入法院一審審理程序，但阿正又矢口否認犯罪，辯稱當晚以為對方是自己妻子，才會開始上下其手，並非刻意猥褻。但一審法院根據小鈺的供詞，以及阿正在案發後道歉的態度、發文，認定阿正有罪。考量阿正犯後態度不佳，一審將他判刑10月。案件上訴第二審。

二審高等法院於12日宣判，由於阿正二審改口認罪，並向小鈺道歉，二審認為他犯後態度有所改變，因此減輕刑度，改判有期徒刑7月。案件可再上訴第三審。

變態主委性騷女總幹事！地下室逞慾：什麼罩杯

桃園市一名林姓男子在某社區擔任主委，怎料他2023年間竟藉著找資料等理由，將女總幹事小美（化名）騙進地下室，接著不但伸手侵犯，還開口詢問「什麼罩杯」，嚇得小美報警處理。桃園地院審理後，依照強制猥褻罪，判林男1年2個月有期徒刑。民事的部分林男還要賠償20萬元。

