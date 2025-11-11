彰化4連霸前鄉代涉貪93萬！讓「袋地」通路　二審仍判7年

▲彰化4連霸李姓前鄉代涉貪，二審今天駁回上訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

彰化縣花壇鄉1名4連霸的李姓前鄉代，涉嫌在任內利用職權，為一塊無法通行的袋地，爭取興建水溝、畫線並鋪設柏油路，使土地順利售出，從中獲取93萬餘元不法利益，一審依非主管監督事務圖利罪重判7年，沒收犯罪所得；李不服上訴二審，台中高分院今天（11日）宣判，認定一審量刑無違誤，駁回上訴，維持原判。

檢廉調查，李男擔任第17至20屆彰化縣鄉民代表，又曾於其於1994年至1998年間，曾在公所建設課擔任代理辦事員、代理技士及技士等職務，並負責受理建築執照申請及准給建築執照，熟悉申請指定（示）建築線之相關法令、要件、流程及應備文件。

李後來也以仲介土地買賣賺取佣金為業，2011年間，得知18地號土地與巷道間尚相隔24地號土地泥地部分，並非屬於可供公眾通行、因此18地號土地無法指定建築線，也無法出售，因此涉嫌利用職務之便，於2016年鄉代會第20屆第8、9次臨時會議中，提案「以增設側溝及鋪設柏油方式，以維村民生命財產安全」，請公所辦理新建路面側溝，讓土地能提定建築線。

土地如願取得興建水溝並取得指定建築線後，順利以3931萬6980元價格售出，李收到第二次買賣仲介佣金93萬3435元。全案經法務部廉政署移送彰化地方檢察偵辦，以涉貪起訴。

李在彰化地院一審時辯稱，否認有圖利犯行、不承認對公所人員施壓，會建議在24地號土地一併鋪瀝青，那是因為該土地很泥濘，並沒有要求刨除巷道泥地的瀝青再重鋪，也不知道為什麼會勘結論，加註「有關代表反映」等文字。

一審認為，李男擔任16年鄉代，又曾在公所建設課任職，並負責受理建築執照申請之業務，為使自己獲取買賣仲介佣金、使18地號土地所有人得以獲取指定建築線，獲取仲介佣金93萬3435元之不法利益，再考量被告於偵查初期雖自承犯罪，惟其後即翻異其詞，可認並無悔悟之心，犯後態度欠佳，依涉犯非主管監督事務圖利罪，判處7年徒刑，沒收犯罪所得93萬餘元、褫奪公權5年。