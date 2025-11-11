「美體小舖」創辦人作醫美不幸殞命　診所負責人二審判決曝

▲「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟因密醫行為過世，醫美診所2人因此遭判刑。（圖／翻攝美體小舖臉書）

記者吳銘峯／台北報導

「美體小舖The Body Shop」台灣區創辦人黃慧娟，2021年到台北「法漾醫美診所」接受醫美行為，結果卻突然陷入昏迷，搶救70天後仍不治。診所負責人傅仰曄、林姓護理師遭控進行密醫行為，被提起公訴。一審將2人分別依《醫師法》判刑2年8月、2年6月，另也依「偽造文書罪」判刑3月、得易科罰金。案件上訴第二審，高等法院11日宣判，改判2人刑期為2年6月、1年6月，另外也判刑2月、得易科罰金4萬元。可上訴。

黃慧娟1988年到新加坡時，在機場看到標榜天然萃取成份的The Body Shop，當場買了三大籃商品。之後她就積極與英國總部洽談，最後順利取得台灣區總代理資格，也定中文名「美體小舖」。之後黃慧娟努力拓展據點，巔峰時期全台多達80多家分店；此外她也積極培訓第一線櫃檯人員，透過與消費者互動、體驗試用品的機會，增加銷售業績，連帶的也訓練出台灣日後彩妝業許多人才。也因此黃慧娟被稱為台灣的「美容界教母」。

黃慧娟2021年7月間，到台北市中山區的法漾醫美診所內接受醫美行為，但卻突然昏倒，經送往馬偕醫院急救17分鐘後恢復呼吸心跳，但持續昏迷，同年9月30日不治，期間從沒醒來。當時她在診所內接受的醫美行為，經紀錄為施打肉毒桿菌，以喉罩氣道及靜脈注射方式，實施俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉等醫療行為。

事發後黃慧娟的獨子曾峙屏提出告訴，檢方偵辦後，發現診所的負責人傅仰曄並未具醫師執照，但卻與林姓護理師進行密醫行為，私下為黃慧娟施作醫美行為。事後2人又竄改病歷，企圖逃避刑責。檢方查證屬實後，對2人提起公訴，一審依照《醫師法》將傅男判刑2年8月、林女判刑2年6月，也均依照「偽造文書罪」，將2人均判刑3月、得易科罰金9萬元。案件上訴第二審。

全案於11日宣判，高院審酌2人犯後態度有所改變，分別減輕。其中傅男遭改判2年6月與2月（得易科罰金6萬元），林女獲改判1年6月與2月（得易科罰金6萬元）。