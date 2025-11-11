　
社會 社會焦點 保障人權

淫魔教練不只90罪！猥褻性侵10球員22次再起訴　學童「放棄抵抗」

▲少棒教練松志彬(左)犯下性侵案，遭台中市社會局公告姓名。（圖／ETtoday資料照）

▲少棒教練松志彬（左）犯下多起性侵案，遭台中市社會局公告姓名，檢方近日第二波偵結起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

震驚全台的淫魔教練松志彬性侵小球員案，先前90罪遭法院各判處3年至8年6月不等刑期。檢方近日再度偵結，起訴22罪，松志彬犯案手法惡劣，對國小學童強制性交、口交。檢方批，松男敗壞師德，甚至有學童已經「放棄抵抗、麻木痛苦」，應從重量刑。

松志彬（姓名經台中市府社會局公布）自2018年10月起擔任某國小棒球隊教練，直到去年10月，犯下強制性交、強制猥褻惡行，甚至還拍攝未滿14歲少年之性影像。經受害少年家長報警後，由檢方指揮太平警分局於去年11月21日將人拘提到案，並由地院裁押禁見。

▲▼台中市政府公告變態教練松志彬的名字。（圖／記者游瓊華翻攝CRC資訊網）

▲松志彬先前遭中市府公布姓名。（圖／ETtoday資料照）

檢方今年3月第一波起訴，認定松志彬涉犯強制猥褻、強制性交以兒少性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像，罪數高達90罪，有32名學童遭受魔爪，其中有11童遭到拍攝性影像，總計34部；中院今年7月宣判，90罪各判處3年6月至8年6月，尚待另案審結後，再定應執行刑期。

【相關報導】最小僅4歲！淫魔教練犯案點驚見學童住家　6人遭性侵猥褻9次

檢方近日第二波偵結，查出其中10名受害學童，同樣遭松志彬利用在國小宿舍、球隊教室、車內、「X學童」住家等處，逼迫學童打手槍，或是對學童性交、口交等行為。

中檢認為，松志彬還利用被害學童不知情、不同意情況下，偷偷錄下影片，被害學童與學童家長均雖證稱未反抗，但學童當時均未滿14歲，對身體自主權、教練行為是犯罪，可能都未必有概念，也對突發情境難以處理，才未反抗。

檢方怒批，松志彬為人師表，竟不思愛護、教育之心，利用學童對師長之信任
，為逞一已私慾，利用擔任棒球教練期間，進行加重強制猥褻、性交等行為，甚至犯罪態樣日益猖獗，造成被害人永久難以抹滅陰影。

松志彬嚴重敗壞師德，違背家長以及社會託負師者之教育使命，被害學童遭受長期性侵，次數頻繁，學童形同松志彬的年幼禁臠，經此長期性侵，放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，爰請予從重量刑，以資懲儆。

11/08 全台詐欺最新數據

407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

松志彬淫魔教練棒球教練變態色狼小球員學童強制性交猥褻

