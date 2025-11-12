韓國瑜突分享字畫親曝期許　喊話「老牛自知夕陽晚但也有爆發力」

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜今（12日）發出最新「韓院長上工囉」影片，片中他分享院長室字畫，寫著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」14字，片中韓國瑜也直言，擔任立法院長像條老牛一樣，所以特別寫了這14個字勉勵自己，知道青春年華不再，不需要任何人告誡、鞭策，努力把工作做好，為國家、為社會、為人民能做多少算多少，這是給自己的期許。他也強調，老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩，時間換來的是看得更遠的智慧。



韓國瑜稍早發出最新一部「韓院長上工囉」系列影片，片中他分享院長室的一幅字畫，韓國瑜表示，這幅字畫，自己特別請國內名書法家張炳煌教授幫他寫的，代表自己的心情，老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄，老牛知道太陽要下山了，主人不要鞭打，就會加快步伐，象徵自己的心情。

韓國瑜在片中直言，擔任立法院長像條老牛一樣，知道自己年紀已經大，青春年華不再，剩下的是什麼呢？不待揚鞭，不需要任何人告誡他、鞭策他，努力的把工作做好，因為來日無多，所以特別寫了這14個字，放在這裡勉勵自己，勤奮工作、認真工作，為國家、為社會、為人民能做多少算多少，這是給自己的一個期許，也把這14個字跟大家分享。

韓國瑜也發文表示，老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩，颱風天上班的大家一起加油，時間換來的是看得更遠的智慧，穩穩前行。

該貼文不到1小時就突破萬人按讚，網友也紛紛留言「韓院長是最有爆發力的」、「韓院長辛苦了」、「台灣有你真好」、「最有總統的格調，胸懷人民的院長」。

▼韓國瑜分享院長室字畫。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）