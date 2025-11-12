痛批日首相挺台論「惡劣」　國台辦：中國政府軍隊與人民絕不容忍

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日本首相高市早苗近日在國會中發表挺台言論，若台灣有事，日本不排除行使集體自衛權的「存亡危機事態」。對此，大陸國台辦今（12日）指出，對於高市早苗「惡劣言論」表示強烈不滿，痛批日本在「台灣問題」有歷史罪責，呼籲日本政府應該反思歷史，恪守中日政治承諾，「慎之又慎」處理涉台問題。

陳斌華說，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，日本領導人在國會公然發表涉台惡劣言論，嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿，堅決反對。」外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈的抗議。

陳斌華指出，日本在「台灣問題」上對中國人民負有歷史罪責，在殖民、奴役台灣50年歷史犯下罄竹難書罪行。80年前我們打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵佔、掠奪。80年後的今天誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業。中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍。

陳斌華表示，日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則，以及中日四個政治文件精神，在「台灣問題」上政治承諾，「慎之又慎」處理涉台問題。

最後，陳斌華正告民進黨當局「任何依靠外部勢力，將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。」

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

高市早苗7日在眾議院接受質詢時指出，若「台灣有事」（發生緊急狀況）且對方動用武力，日本可能依據安全保障法制，將情勢認定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論被視為日本首相首度明確表態挺台，引發中國不滿。

中國駐大阪總領事薛劍於8日深夜在X發文稱，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，雖然貼文隨後刪除，但仍被視為對日本首相的威脅性言論。許多日本網友與政界人士強烈譴責，認為此舉嚴重失禮、超越外交分際。

朝日新聞、NHK新聞駐華記者來參加國台辦發佈會。