大陸 大陸焦點 特派現場

繼「斬首高市」說　陸大使館再嗆：阻撓統一只會「引火燒身」

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸駐大阪總領事薛劍日前針對日本首相高市早苗言論祭出「斬首說」，引發議論。大陸駐日本大使館10日深夜發文表態，再批高市早苗「發表露骨挑釁言論」、「企圖將自身綁上分裂中國的戰車」，更稱任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀，只會引火燒身。

高市早苗日前在國會答詢時強調，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，意即日本有權行使集體自衛權，為台灣安全採取軍事行動。薛劍就該答詢在社群平台發文表示，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，掀起譁然。

大陸駐日本大使館10日深夜發布「答記者問」，再對高市早苗涉台言論進行批評，但並未提及薛劍的「斬首說」。

大陸駐日本大使館批評，日本領導人在「台灣問題」上發表露骨挑釁言論，公然鼓吹武力介入台海的可能性，嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

大陸駐日本大使館稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本應深刻反省戰爭責任，切實汲取歷史教訓。日本軍國主義曾多次以所謂「存亡危機」為由發動對外侵略，包括藉口「行使自衛權」悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭。如今日方再提「存亡危機事態」，企圖將自身綁上分裂中國的戰車，不得不讓人懷疑日本是否要重蹈覆轍？

「今年也是台灣光復80周年。作為曾殖民台灣犯下累累罪行的國家，日本更應在台灣問題上謹言慎行」，大陸駐日本大使館稱，日本當政者在國會答辯的重要場合，鼓動「台灣有事就是日本有事」，公然為介入台海製造藉口，這是對國際正義的嚴重踐踏，是對戰後國際秩序的嚴重挑釁，也是對中日關係和地區穩定的嚴重破壞。

大陸駐日本大使館稱，台灣是中國的台灣，以何種方式解決「台灣問題」，實現國家完全統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。「中國終將統一，也必將統一。任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀，都是螳臂當車、不自量力，只會引火燒身，自食惡果。中方敦促日方恪守在台灣問題上的政治承諾，立即停止向『台獨』勢力發出錯誤信號，立即停止任何越線挑釁的冒險言行，不要做台海和地區局勢的攪局者，防止兩國關係受到進一步衝擊。」

11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

樂天球員開酸球團直播瘋傳！　林泓育：冠軍都換總教練
快訊／天雨路滑！台東車禍1死1傷　車頭全毀
「新壽解約成本明細表」首曝　除草、圍籬調整都要北市還
明是否放颱風假　陳其邁：1400會議判斷
快訊／預謀藏匿「傅崐萁管家」！　名律師遭起訴
鳳凰暴風圈侵襲率「3縣市達99%」　最快明下午登陸
鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專估：周四下莊
快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐
桃園6百貨宣布「今正常營業」！

