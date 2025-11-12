鳳凰襲台！高雄各大醫院急診、住院照常　門診調整一次看

▲高雄今日因颱風停班課，各大醫院門診有所調整。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

鳳凰颱風暴風圈已接觸南部陸地，高雄今(12日)停班停課，雖然各大醫院急診、住院服務雖照常，不過門診開設情況有所更動，《ETtoday新聞雲》整理醫學中心、各大醫院門診資訊，建議如有看診需求的民眾，可以撥打醫院電話再次確認。

高雄各大醫院今(1日)門診開設時段如下：

高雄醫學大學附設中和紀念醫院：上午門診及各項檢查正常看診；下午啟動天然災害彈性門診；夜診休診。健康管理中心及復健門診下午暫停服務，血液透析室服務照常，急診、住院與手術亦全日照常服務。

高雄長庚紀念醫院：設颱風特別門診，詳細見官網公告。急診、住院、血液透析照常服務。

高雄榮民總醫院：所有門診、約診、檢查均暫停，僅開設部分門診，詳見官網公告。住院、急診、洗腎室、放射檢查正常服務。

義大醫療：義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院採彈性開診，實際開診科別，可先至義大醫療官網查詢看診進度，或洽詢07-6150911確認欲看診科別開診狀況。急診、住院服務照常提供，不受影響。

阮綜合醫院：上、下午開設颱風門診，詳見官網公告。急診、住院、洗腎、預約手術／檢查／檢驗、化療及美沙酮照常服務。

國軍高雄總醫院：急診、住院、血液透析正常服務；天然災害性門診、內科、外科於上、下午均有開診，上午診另有骨科、精神科，夜診暫停，門診檢查、體健暫停服務。

高雄市立大同醫院：設颱風特別門診，詳細見官網公告。急診、住院、血液透析照常服務。

高雄市立小港醫院：上午門診及各項檢查正常看診；下午啟動天然災害彈性門診；夜診休診；急診、住院、手術、血液透析照常服務。

高雄市立鳳山醫院：設颱風特別門診，詳細見官網公告。急診、住院、血液透析照常服務。

高雄市立聯合醫院：上午增設特別診，詳見官網公告；門診、復健、健檢中心、放射放腫及住院化療暫停服務；急診、住院服務照常。

高雄市立民生醫院：僅上午開設內科、外科、骨科、泌尿科、家醫科颱風特別門診，其餘門診、復健、體檢全面暫停，急診、住院服務照常。

高雄市立旗津醫院：上午門診及各項檢查正常看診；下午啟動天然災害彈性門診；夜診休診；急診、住院、手術、血液透析照常服務。

高雄秀傳醫院：上午開設心臟內科、泌尿科；下午開設血液腫瘤科、骨科；復健科、腹部超音波檢查室、心臟檢查室、健檢中心、夜診暫停服務；急診、住院、內視鏡室服務照常。

高雄市立岡山醫院：上午、下午開設內視鏡診與颱風特別門診，一般門診、牙科、復健科、健康管理中心休診並停止領取報告。急診、住院照常服務。

高醫岡山醫院：上午門診及各項檢查正常看診；下午啟動天然災害彈性門診；夜診休診；急診、住院、手術、血液透析照常服務。