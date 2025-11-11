　
政治

陳其邁離席「防颱」引爆議會藍綠衝突　黃文益揭韓國瑜當年都沒來

記者吳奕靖／高雄報導

鳳凰颱風還沒接觸本島，不過高雄市議會就先掀起風雨，因為高雄市長陳其邁提前離開議會進行防颱工作，引爆國民黨議員不滿，雙方在主席台推擠叫囂長達10分鐘，議事一度陷入混亂，被迫暫時休息。議長康裕成表示自縣市合併以來，歷屆議會皆循往例辦理，總預算案交付審查時，市長報告完即可離席，僅留財政主責單位在場，其餘局處首長無須全程列席。

▲高雄市議會在11日爆發推擠衝突，對於陳其邁離席，國民黨議員包圍主席台 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議會在11日爆發推擠衝突，對於陳其邁離席，國民黨議員包圍主席台 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，民進黨議員黃文益在臉書發文還原本日議會經過。他指出，按照慣例市長報告完後即可離席，高雄市政府與議會的安排並無異於過去。但國民黨議員卻當場衝入主席台、包圍議長、癱瘓議事流程，逼迫市長放下防災會議返回議場。黃文益質疑，國民黨此舉是否忽視市長與市民的防颱工作需求，實為「難道要市長不顧高雄市民的安危……於法無據的回到市議會來看國民黨胡鬧嗎？」。

▲高雄市議會在11日爆發推擠衝突，對於陳其邁離席，國民黨議員包圍主席台 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市議會在11日爆發推擠衝突，對於陳其邁離席，國民黨議員包圍主席台 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃文益並對比2019年10月31日當時市長韓國瑜未出席市議會報告總預算的狀況，指出今日藍營議員卻反其道而行，市長既出席且完成報告，卻仍遭阻擾。他直言：「今天陳其邁市長來到高雄市議會，也做完了報告，國民黨還是要佔領主席台……國民黨對得起高雄市民嗎？這場鬧劇到底國民黨還要演多久？」

議長康裕成表示，自縣市合併以來，歷屆議會皆循往例辦理，總預算案交付審查時，市長報告完即可離席，僅留財政主責單位及相關局處在場，其餘首長無須全程列席。她強調，陳其邁市長是經她同意後離開，並非「溜走」，盼議員勿過度糾結，應回歸理性審議。

康裕成進一步指出，今早議事處理未臻周延，已向議員致歉，但也重申相關程序並非臨時更動。她說，早在去年度預算會期便已明確說明過相同規範，歷任市長除韓國瑜任內外，皆依此慣例執行。審畢審計處提案後，如有市府提案，相關局處首長應留席，其餘單位即可先行離開議事廳。

11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／鳳凰颱風來襲！高雄宣佈12日停班停課

即／鳳凰颱風來襲！高雄宣佈12日停班停課

氣象署持續發布鳳凰颱風海上陸上警報，高雄被納入陸警範圍，預估明天傍晚至晚間將從高屏登陸。對於高雄明天是否會因此停止上班上課，高雄市政府表示，根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風可能從高屏一帶登陸，明(12）日高雄地區平均風力可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全並進行防颱措施，高雄市明(11/12)日停止上班、停止上課。

彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

鳳凰來襲！雲林崙背「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

鳳凰來襲！雲林崙背「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

鳳凰颱風「台語怎麼念？」一票人笑翻：發音太洗腦

鳳凰颱風「台語怎麼念？」一票人笑翻：發音太洗腦

快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列

快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列

高雄市長議會韓國瑜陳其邁鳳凰颱風康裕成

