鳳凰撲台！高雄「良心百貨」宣布休館　商場、影城營業狀況一次看

▲鳳凰颱風預估今晚登陸，高雄商場大多正常營運。（圖／記者吳世龍攝）



記者許宥孺／高雄報導

鳳凰颱風暴風圈已觸陸，高雄市今（12）日停班停課，被譽為「良心百貨」的SOGO高雄店率先開出第一槍，宣布今日停業一天，周年慶也因此延期至17日。而漢神、夢時代、義享時尚廣場等業者則宣布正常營運，《ETtoday新聞雲》將即時更新高雄各家商場營業狀況。

以下為今日高雄百貨公司營業狀態：

漢神巨蛋 11:00-22:00

漢神本館 11:00-21:30

夢時代 正常營業

義享時尚廣場 正常營業

義大世界購物廣場 正常營業

大立百貨 正常營業

大統五福店 正常營業

新光三越左營店 正常營業

新光三越三多店 正常營業

SKM Park Outlets 高雄草衙 正常營業

Global Mall 環球新左營車站 正常營業

高雄大遠百 11:00-21:30

SOGO高雄店 休館一天

MLD台鋁生活商場 尚未宣布

樂購廣場 尚未宣布

棧貳庫 休館一天



以下為今日高雄影城營業狀態：

夢時代秀泰影城 白天正常營業，視風雨狀況調整營業時間。

岡山秀泰影城 白天正常營業，視風雨狀況調整營業時間。

大遠百威秀影城 白天正常營業，21:00過後場次暫停開放售票。

大立in89豪華影城 正常營業，後續將視風雨狀況機動調整。

駁二in89豪華影城 暫停營業，系統將自動退票（含手續費）。

台鋁影城 正常營業

義大國賓影城 正常營業，預防性關閉00:00起網路訂票功能。

SKM Park國賓影城 正常營業，預防性關閉00:00起網路訂票功能。

