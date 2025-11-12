鳳凰撲台！高雄「良心百貨」宣布休館　商場、影城營業狀況一次看

▲鳳凰颱風預估今晚登陸，高雄商場大多正常營運。（圖／記者吳世龍攝）
記者許宥孺／高雄報導
鳳凰颱風暴風圈已觸陸，高雄市今（12）日停班停課，被譽為「良心百貨」的SOGO高雄店率先開出第一槍，宣布今日停業一天，周年慶也因此延期至17日。而漢神、夢時代、義享時尚廣場等業者則宣布正常營運，《ETtoday新聞雲》將即時更新高雄各家商場營業狀況。
以下為今日高雄百貨公司營業狀態：
漢神巨蛋 11:00-22:00
漢神本館 11:00-21:30
夢時代 正常營業
義享時尚廣場 正常營業
義大世界購物廣場 正常營業
大立百貨 正常營業
大統五福店 正常營業
新光三越左營店 正常營業
新光三越三多店 正常營業
SKM Park Outlets 高雄草衙 正常營業
Global Mall 環球新左營車站 正常營業
高雄大遠百 11:00-21:30
SOGO高雄店 休館一天
MLD台鋁生活商場 尚未宣布
樂購廣場 尚未宣布
棧貳庫 休館一天
以下為今日高雄影城營業狀態：
夢時代秀泰影城 白天正常營業，視風雨狀況調整營業時間。
岡山秀泰影城 白天正常營業，視風雨狀況調整營業時間。
大遠百威秀影城 白天正常營業，21:00過後場次暫停開放售票。
大立in89豪華影城 正常營業，後續將視風雨狀況機動調整。
駁二in89豪華影城 暫停營業，系統將自動退票（含手續費）。
台鋁影城 正常營業
義大國賓影城 正常營業，預防性關閉00:00起網路訂票功能。
SKM Park國賓影城 正常營業，預防性關閉00:00起網路訂票功能。
