快訊／鳳凰颱風估明天「高屏登陸」　高雄市宣佈12日停班停課

▲陳其邁主持高雄市政府災害應變中心鳳凰颱風工作會議，了解各地防災整備情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

氣象署持續發布鳳凰颱風海上陸上警報，高雄被納入陸警範圍，預估明天傍晚至晚間將從高屏登陸。對於高雄明天是否會因此停止上班上課，高雄市政府表示，根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風可能從高屏一帶登陸，明(12）日高雄地區平均風力可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全並進行防颱措施，高雄市明(11/12)日停止上班、停止上課。

▲高雄宣佈12日停班停課一天。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據中央氣象署資料，輕度颱風鳳凰預計於明（12）日清晨6時暴風圈將觸及陸地，風力影響最強時段為明日早上6時至下午6時。陳其邁特別提醒市民朋友，入夜後沿海地區將逐漸出現長浪，尤其低窪地區風浪影響更為明顯，請務必避免前往濱海地區從事露營、釣魚、觀浪、戲水等戶外活動，市府已要求警察局加強巡查，對違反防颱規定者依法嚴格執法，確保公共安全。

針對山區雨量預估，陳其邁指出，颱風期間山區累積雨量可能達200至400毫米，已於今日下午透過視訊會議提醒各區區長密切注意土石流警戒公告，若發布黃色警戒，須立即啟動預防性撤離。截至目前，市府已累計撤離孕婦、慢性病患等民眾共111人，並持續掌握警戒與降雨狀況。

陳其邁也指示水利局針對低窪地區加強整備，確保水閘門、抽水站、截流站等設施正常運作，並備妥油料以應對瞬間強降雨。環保局與水利局則加速進行典寶溪、曹公新圳等主要河川與側溝清淤作業，務求在颱風來襲前完成排水準備。

民政局方面，各區公所已備妥沙包，市民如有需求可向公所領取，無論是社區管委會或個人住戶皆可申請，新聞局也將持續發布最新氣象資訊，協助市民掌握颱風動態。

陳其邁最後強調，面對鳳凰颱風不可掉以輕心，市府將密切觀察颱風路徑變化，並呼籲市民朋友隨時留意官方發布的最新資訊，落實各項防颱措施，共同守護家園安全。