鳳凰颱風逼近！台南明停班停課　黃偉哲：最壞打算、最好準備

▲台南市府晚間召開鳳凰颱風防颱會報，市長黃偉哲宣布12日停班停課。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

輕颱鳳凰逐漸接近台灣，暴風圈預計於12日凌晨觸及陸地。台南市長黃偉哲11日晚間7時緊急召開「鳳凰颱風防颱工作會報」，宣布台南12日停止上班、停止上課，並要求市府團隊及37區公所全面提高戒備、預作防災準備，呼籲市民務必留意颱風動態。

黃偉哲表示，氣象署預估鳳凰將對中南部及東部帶來明顯風雨，市府已提前針對抽水設備、路樹安全、人力物力支援等項目完成盤點。他指出，市府已備妥移動式抽水機，並針對易發生路樹傾倒區域強化巡查。台電已提前停休待命、國軍也在營區整備，如有災情可立即支援。

工務局說明，因應颱風來襲，已加強檢查施工工地、交維設施、橋梁改建區域的防汛措施，也通知管線單位強化設備固定、確保工地安全。全市已完成45,367棵路樹修剪，並督促建築業者加強鷹架、廣告招牌與塔吊固定，避免強風造成意外。

同時，工務局已預先整備258名搶災人員、88組搶修機具及45件開口合約廠商待命，確保若有災情可迅速處置。社會局指出，各區公所已接獲通知加強執行災民收容、弱勢保護及物資整備，截至18時，共開設鹽水、學甲2處避難收容所，收容17人。目前轄內社福機構尚無預防性疏散。民政局表示，截至17時已在玉井、東山、學甲、左鎮等5區7里預先疏散85名居民。

環保局則表示，全市清潔隊已於昨日與今日加強巡清路面、側溝與低窪地下道，累計動員490人次及196輛機具，清除淤泥與雜物7.267公噸；同時已拆除羅馬旗幟並通知災廢清運廠商整備待命。

黃偉哲提醒，家戶必須加強固定廣告招牌、盆栽、屋頂水塔與懸掛物，降低風災風險。市民可利用市府官方LINE及「台南水情即時通」APP掌握水情，也可通報淤塞路段。若發現道路、公園或橋梁破損情形，可撥打06-2155555或1999通報。