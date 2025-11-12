鳳凰逼近！石垣島強風「車被吹翻」　沖繩、與那國雨量創紀錄

▲日本氣象廳12日09時鳳凰颱風預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

受鳳凰颱風影響，沖繩縣天氣急遽惡化，八重山地區11日接連出現暴雨與強烈突風，石垣島傳出車輛翻覆、樹木倒塌與玻璃破裂等災情，與那國島更測得24小時累積雨量228毫米，創下11月觀測史上最高紀錄。

根據《琉球新報》報導，石垣市大濱地區11日上午8時左右傳出突風，磯邊第二公營住宅的停車場內，一輛停放中的汽車被強風吹翻。

現場居民回憶，短短10秒鐘內門窗劇烈搖晃、伴隨「咚咚咚」的撞擊聲，宛如有人拍門。除了車輛翻覆外，周圍圍欄與樹木全被吹倒，多輛車的窗玻璃碎裂。

當地一名60多歲婦人表示，陽台上的木製花盆架被強風吹倒，「窗戶突然嘎嘎作響，比颱風還可怕。」另一名50多歲男子也驚呼，「像地震一樣的強風瞬間襲來，抬頭一看車子已經翻了」，並指出有居民家中玻璃被吹破。石垣島地方氣象台已展開調查，初步研判突風可能為龍捲風或漏斗雲。

同日上午9時10分，竹富町小濱島也出現突風，飛起的垃圾桶擊中車輛造成凹損，島上多處樹木倒塌阻斷道路，所幸未傳出人員傷亡。

根據沖繩氣象台資料，當地大氣極度不穩，並發布雷電注意報。颱風26號目前位於菲律賓與台灣之間的巴士海峽，以緩慢速度北上，預料13日將接近先島群島，沖繩地區至14日恐持續出現暴雨與強風。

氣象台指出，11日國頭村東西兩側多次發布「創紀錄短時間大雨情報」，與那國島當日24小時累積雨量高達228.5毫米，刷新11月歷年最高紀錄。