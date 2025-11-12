　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風暴風圈已經觸陸，中央氣象署今天持續發布海上陸上颱風警報，過去3小時颱風強度稍減弱且暴風圈亦縮小，警戒範圍從10縣市縮減為8縣市，雲林縣、澎湖縣已脫離警戒範圍，預估今晚登陸至出海過程中，就會變成熱帶性低氣壓。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午8時位於鵝鑾鼻的西南西方約160公里，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東及恆春半島構成威脅，預計颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風目前呈現「高低層分離」，結構較差，未來有持續減弱趨勢，並進一步減弱為熱帶性低氣壓，過去3小時近中心最大風速已從每秒23公尺縮減為每秒20公尺，七級風平均暴風半徑也從180公里縮減為150公里，預估今晚登陸至出海過程中就會減弱為熱帶性低氣壓。

朱美霖指出，鳳凰颱風預計今晚登陸恆春，並往東北移動，過程中不排除提前減弱為熱帶性低氣壓。今天白天花東仍是降雨熱區，北宜也有間歇降雨，中南部隨著颱風接近，降雨也有增加趨勢，晚間東半部雨勢則會減緩。明天環境轉為北風偏東北風，北部、宜蘭又有持續降雨。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，氣象署表示，今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

另外，今、明天高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬今入帳「為什麼我還沒收到」！　財政部解答
「停班課假圖卡漫天飛」警方要查了！　議長搶頭香道歉
逼近冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了
王子5副業營業額破億卻哭窮？　知情人士揭：口袋幾乎空空
宜蘭「沉浸式釣蝦場」直擊！　水淹腳踝繼續釣
快訊／雞蛋複檢芬普尼仍超標！　縣府重罰畜牧場12萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　滿地爛泥居民無奈

快訊／10:03台東池上規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

彰化放颱風假！清潔隊停止收運垃圾　民眾撲空傻眼

普發1萬入帳！陳志金曬入帳截圖　「行政院發」曝2種備註

普發1萬一早入帳！「為什麼我還沒收到」財政部解答：請耐心等待

台鐵下午「樹林=台東、彰化=潮州」對號車停駛　南迴也全停

鳳凰襲台！高雄各大醫院急診、住院照常　門診調整一次看

鳳凰撲台！高雄「良心百貨」宣布休館　商場、影城營業狀況一次看

文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼　農業部：重罰移送檢調

快訊／彰化文雅畜牧場雞蛋複檢芬普尼仍超標　縣府重罰12萬

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　滿地爛泥居民無奈

快訊／10:03台東池上規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

彰化放颱風假！清潔隊停止收運垃圾　民眾撲空傻眼

普發1萬入帳！陳志金曬入帳截圖　「行政院發」曝2種備註

普發1萬一早入帳！「為什麼我還沒收到」財政部解答：請耐心等待

台鐵下午「樹林=台東、彰化=潮州」對號車停駛　南迴也全停

鳳凰襲台！高雄各大醫院急診、住院照常　門診調整一次看

鳳凰撲台！高雄「良心百貨」宣布休館　商場、影城營業狀況一次看

文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼　農業部：重罰移送檢調

快訊／彰化文雅畜牧場雞蛋複檢芬普尼仍超標　縣府重罰12萬

高雄偷車賊拒捕！持螺絲起子作勢攻擊　遭警壓制送辦

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　滿地爛泥居民無奈

澎湖交通船「首航即斷航」延宕2年半　監院糾正望安鄉公所

蘇澳成孤島！泥流灌進民宅超慘畫面曝　民眾嚇到整晚不敢睡

鴻海傳出手拿下納智捷品牌　裕隆股價奔漲停

曾與大谷翔平並肩作戰多年　佛萊契爾「轉投手」未果宣布退休

快訊／10:03台東池上規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

宜蘭白米溪暴漲住戶受困！消防架設繩索溯溪驚險搶救

道奇謹慎評估WBC放行　GM：大谷翔平等人參賽「尚未討論」

捷報！世界健力錦標賽　謝宗庭、黃彥慈合奪3面金牌

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

生活熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

更多熱門

相關新聞

鳳凰撲台！高雄商場、影城營業狀況一次看

鳳凰撲台！高雄商場、影城營業狀況一次看

鳳凰颱風暴風圈已觸陸，高雄市今（12）日停班停課，被譽為「良心百貨」的SOGO高雄店率先開出第一槍，宣布今日停業一天，周年慶也因此延期至17日。而漢神、夢時代、義享時尚廣場等業者則宣布正常營運，《ETtoday新聞雲》將即時更新高雄各家商場營業狀況。

鳳凰逼近　石垣島強風「車被吹翻」

鳳凰逼近　石垣島強風「車被吹翻」

蘇澳災後滿目瘡痍　居民搶救家園

蘇澳災後滿目瘡痍　居民搶救家園

鳳凰襲台SOGO高雄店11／12停業

鳳凰襲台SOGO高雄店11／12停業

鳳凰要加速了！　最新預估登陸點曝

鳳凰要加速了！　最新預估登陸點曝

關鍵字：

天氣降雨溫度鳳凰颱風

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

粿粿親回應近況！

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面