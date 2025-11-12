鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風暴風圈已經觸陸，中央氣象署今天持續發布海上陸上颱風警報，過去3小時颱風強度稍減弱且暴風圈亦縮小，警戒範圍從10縣市縮減為8縣市，雲林縣、澎湖縣已脫離警戒範圍，預估今晚登陸至出海過程中，就會變成熱帶性低氣壓。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午8時位於鵝鑾鼻的西南西方約160公里，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東及恆春半島構成威脅，預計颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風目前呈現「高低層分離」，結構較差，未來有持續減弱趨勢，並進一步減弱為熱帶性低氣壓，過去3小時近中心最大風速已從每秒23公尺縮減為每秒20公尺，七級風平均暴風半徑也從180公里縮減為150公里，預估今晚登陸至出海過程中就會減弱為熱帶性低氣壓。

朱美霖指出，鳳凰颱風預計今晚登陸恆春，並往東北移動，過程中不排除提前減弱為熱帶性低氣壓。今天白天花東仍是降雨熱區，北宜也有間歇降雨，中南部隨著颱風接近，降雨也有增加趨勢，晚間東半部雨勢則會減緩。明天環境轉為北風偏東北風，北部、宜蘭又有持續降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，氣象署表示，今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

另外，今、明天高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。