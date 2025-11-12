最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

▲鳳凰颱風持續減弱。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

登陸點還有變數！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰颱風的系集平均路徑（粗黑線），從台灣南端通過，各別模擬（細線）分散在兩側，顯示登陸點仍有不確定性。而最新各國官方預報出爐，路徑幾乎一致了，都是穿越台灣上空。

▼最新各國官方都預測鳳凰會穿台。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，鳳凰逐漸接近台灣陸地，因呂宋島及台灣地形限制水氣的逸入、垂直風切大的環境，將繼續削弱其強度。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線），從台灣南端通過，各別模擬（細線）分散在兩側，顯示登陸點仍有不確定性；最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰從台灣南端通過，登陸點仍有一定的不確定性（紅框）。

吳德榮指出，觀測資料顯示，鳳凰影響期間的超過1000毫米的「最大致災降雨」，已在周一、周二發生；最新歐洲模式模擬顯示，今日持續減弱中的鳳凰環流逐漸移入，局部地區仍有豪雨及強風的機率，應續戒備。

▼最新歐洲系集模式模擬。（圖／翻攝weathernerds）



吳德榮表示，鳳凰從台灣南端登陸時，颱風中心附近未必伴隨最大的降雨及強風，而是不定時發生在被地形扭曲、不對稱的雨帶上，故應避免過度強調登陸的時間地點，否則對其他地區、時間而言，反而容易失去防災的戒心；由於鳳凰結構漸趨鬆散，局部地區偶有短暫乾熱的空檔。



吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周四鳳凰持續減弱遠離，偏北風略增強，氣溫略降，苗栗以北、宜蘭仍有局部雨，其他地區好轉；周五北海岸、宜花仍有局部短暫雨的機率，其他各地多雲時晴；周六、周日各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨的機率；下周一入秋以來最強的一小股冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降；下周二晚、下周三晨將創入秋以來最低溫。



▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）


