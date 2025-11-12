　
地方 地方焦點

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人、撤離139人

▲▼昨晚蘇澳大淹水，救災人員共計救出 89名民眾、協助139名民眾避難撤離（含垂直避難）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲昨晚蘇澳大淹水，救災人員共計救出89人、協助139人避難撤離。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

受鳳凰颱風外圍環流共拌影響，宜蘭蘇澳市區中山路等地11日晚間暴雨不斷，街道淹水深度到腰部以上、甚至幾乎淹至1層樓高。消防局統計，總共投入消防152車次、80艇次、325 名人次，全力協助民眾疏散撤離，截至今（12日）天上午5時止，共計救出89人、協助139人避難撤離（含垂直避難）。

鳳凰颱風於本月11日夜間與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，因蘇澳鎮每小時雨量120毫米，造成蘇澳鎮多處淹水，蘇澳市區曾一度幾乎淹至一樓高，羅東鎮、五結鄉、冬山鄉等地亦有淹水災情，代理縣長林茂盛坐鎮應變中心全程指揮。

▲▼昨晚蘇澳大淹水，救災人員共計救出 89名民眾、協助139名民眾避難撤離（含垂直避難）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼昨晚蘇澳大淹水，救災人員共計救出 89名民眾、協助139名民眾避難撤離（含垂直避難）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局指出，昨下午起，蘇澳鎮持續接獲淹水災情，代理縣長林茂盛立即指派本縣消防人員、特搜隊員並協請軍方支援，全力投入淹水地區救災及受困民眾疏散撤離。其中，蘇澳鎮大淹水，救災人車接近不易，經持續涉水步行及配合橡皮艇艇冒險前行，終於挺進蘇澳主要淹水地區。

為此，救災人員於蘇澳消防分隊建立前進指揮所，協助民眾疏散避難，經統計總共投入消防152車次、80艇次、325 名人次，全力協助民眾疏散撤離，截至12日05時止，共計救出89人、協助139人避難撤離（含垂直避難）。

▲▼昨晚蘇澳大淹水，救災人員共計救出 89名民眾、協助139名民眾避難撤離（含垂直避難）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼昨晚蘇澳大淹水，救災人員共計救出 89名民眾、協助139名民眾避難撤離（含垂直避難）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

 
11/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人、撤離139人

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人、撤離139人

關鍵字：

鳳凰颱風蘇澳鎮大淹水救災

