社會 社會焦點 保障人權

獨／進口澳洲雞蛋喊冤遭政府切割　拉畜產會墊背仍判賠澳幣195萬

▲家樂福超市台北同安店 八點十五，未進貨,量販店超市進口雞蛋販售狀況,蛋荒。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國內於2023年初發生嚴重雞蛋荒，賣場被迫在貨架貼告示。（圖／資料照）

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

前年（2023年）國內發生嚴重雞蛋荒，農業部委託中央畜產會辦理專案進口應急，羽禾食品簽約受託，從澳洲分批進口共1688萬餘顆雞蛋，不料為期1年合約僅執行7個月就喊停，至今仍有637萬餘顆蛋沒履約，澳洲貿易商來台提告求償，羽禾拉畜產會參與本件訴訟墊背，聲稱政策害人，卻遭畜產會反嗆須自負商業風險，台北地院審結，判羽禾須賠償澳幣195萬3600元，可上訴。

以今日（11日）1澳幣兌換20.24台幣匯率計算，本案判賠金額高達台幣3953萬5511元。前年11月初，國內蛋荒解除，半個月內每台斤批發蛋價連三跌、降至48元，產地價更跌破40元大關，蛋農高呼寧可付違約金，也別再進口雞蛋，農業部回應本案合約經妥善溝通，應可適用「不可抗力」但書終止，無違約狀況。

羽禾食品位於屏東縣萬丹鄉，登記資本額2000萬元，以加工鵪鶉蛋牧場起家，經營至今逾30年，本案2023年與中央畜產會簽訂進口貿易合約書，受託辦理進口澳洲雞蛋。

▲全台大缺蛋，地方媽媽教戰「超迷你荷包蛋」解蛋荒。（圖／讀者提供）

▲2023年全台缺雞蛋，民間各種因應巧思。（圖／資料照）

羽禾與澳洲天府國際股份有限公司（T F INTERNATIONAL PTY LTD）簽約，共採購9萬3810箱、合計1688萬5800顆雞蛋，約定從同年4月起，每周交貨1770箱共31萬8600顆，除非雙方同意，或遭遇地震、颱風、戰爭或疫情等不可抗力因素，否則不得中斷供貨。

天府公司接著和澳洲當地雞蛋第一品牌Sunny Queen Pty Limited簽約，從同年4月3日至隔年（2024年）4月1日採購羽禾所需數量，但前年11月，羽禾通知同月14日起暫緩出貨，天府同意配合我國總統大選、暫停出貨2個月，選後仍石沉大海，羽禾遲未恢復下單。

天府主張至今仍有3萬5400箱共637萬2000顆雞蛋未履約，以致天府被Sunny Queen索賠澳幣177萬元、船運公司也索賠澳幣6600元，天府更損失合約10%利潤澳幣17萬7000元，因此來台提告，要求羽禾賠償澳幣195萬3600元。

▲農業部公開進口蛋銷毀作業過程。（圖／翻攝農業部網站）

▲農業部2023年專案進口雞蛋緩和蛋荒，卻有5580萬顆進口蛋過期，只能銷毀轉作堆肥。（資料照／翻攝農業部網站）

羽禾喊冤指農業部拒絕繼續採購、畜產會違約不下單，導致羽禾無法履約，這類政策變更，應屬「不可抗力」事由，即使被認定可歸責羽禾，但天府沒出貨就應無損失。羽禾另案告畜產會索討貨款，包括所受損害與所失利益，因此聲請畜產會參加本案，法官准許。

畜產會在本案卻說，羽禾沒確定農業部與畜產會是否同意採購，就逕自跟天府簽約，這是羽禾的商業決定、應自負商業風險，跟畜產會無關。畜產會並主張天府與Sunny Queen應無雞蛋報廢、滅失或不能轉售的損失，僅以Sunny Queen的信函就求償，顯無理由。

法官審理認為，畜產會和羽禾、羽禾跟天府、天府跟Sunny Queen的三方合約均屬實，且羽禾跟天府合約載明每周出貨特定日期與數量，屬於繼續性契約而非一時性買賣，並以9萬3810箱、每箱180顆為預定數量，依約雙方都有義務共同給付完畢。

法官查明，天府同意暫緩出貨期間，已把Sunny Queen催促履行剩餘訂單的訊息轉達羽禾，羽禾也通知畜產會，但至今仍有3萬5400箱雞蛋沒採購，確實違約。

不過法官認為，就算農業部不同意繼續採購，仍不構成政策改變而形成不可抗力事由，本件違約可歸責羽禾，且羽禾審理時不爭執天府所提求償項目與金額，事後雖反悔要求天府舉證，但依法不能推翻在訴訟中的自認效果。

法官指羽禾無法舉證天府未出貨反而得到什麼利益，因此判決羽禾全額賠償，可上訴。本案最終判決結果，將成為羽禾另案向畜產會求償的計算基礎。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

