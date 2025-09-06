500億無人機招標案遭疑綁標　國防部：全依採購法無私下約定

▲三軍目前已配發的「微型無人機」。（資料照／軍聞社）

實習記者石嘉豪／台北報導

為因應現代防衛作戰之需求，國防部預計投入500億採購5萬架無人機，不過，近日有媒體報導質疑，該採購案所提出之「招標規格」恐不符作戰需求，甚至傳出有綁標之嫌。對此，國防部今（6日）表示，相關報導屬個人分析臆測，且該案全依採購法採購，並無私下與廠商約定之情況。

針對媒體報導「軍備局無人機招標規格不符作戰需求」一事，國防部今日回應，國軍透過聯合情監偵手段，掌握敵軍威脅，並運用各型無人系統及兵、火力破敵，從而軍備局依作戰需求，公開籌購各式無人機，期秉國防自主原則，全面提升國防戰力。

國防部進一步指出，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，劃分不同作戰階段，運用各型無人系統、新興科技及精準武器等兵、火力，期盼達到逐次削弱敵能力與企圖的目標。

國防部強調，上述所提及之相關規劃，皆已納入聯合作戰計畫，然而，部分媒體在報導中，所述戰場景況，屬個人分析臆測，並非作需文件內容。

此外，在採購作業方面，國防部表示，全案依政府採購法，規劃採「公開招標」、「最有利標評選」及「複數決標」等方式依法採購，目前尚屬徵求商情階段。

國防部說明，軍備局將廣納各界建言，透過併列決標機制，建立多元供應商，要求於國內產製或組裝，以扶植國內無人機產業發展，絕無所謂「私下與廠商約定，分配預算」等情況。