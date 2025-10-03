　
    • 　
>
地方 地方焦點

毒駕氾濫！　台南藍軍轟警局：快篩劑6月採購至今未發放

記者林東良／台南報導

台南市議會3日進行警察局工作報告，國民黨團砲轟市警局對「毒駕」問題怠惰因應，黨團指出，今年1至5月台南毒駕案件多達326件，其中63件因等待尿液檢驗報告逾期未舉發，顯見執法急需唾液毒品快篩試劑，然而市警局去年查出1萬6592支快篩劑中有高達7601支過期，雖在今年6月重新採購，卻至今未發放至分局。

林燕祝指出，國內毒品氾濫，『毒駕』事件飆升，以台南為例，今年1月到5月，毒駕案件有326件，其中有63件因等尿液檢查報告而逾期未舉發，顯見要揪出毒駕，必須要配合唾液毒品快篩試劑，因為第一線執法人員使用快篩，只要短短3分鐘，就可測出駕駛人是否毒駕，現場立刻扣車牌，以違反公共危險送辦，讓人遺憾的是，台南市現有的16592支唾液快篩試劑中，有4成7601支過期6年，刑警大隊今年6月重新採購唾液快篩試劑，卻至今都沒有發放到各分局，原因何在？請警局儘快將快篩試劑發放到地方分局，遏阻毒駕。

王家貞說，根據統計，台南去年吸食喪屍煙彈案件，整年5百多件，今年到九月份有733件，吸食喪屍煙彈案件增加的速度驚人，今天來議會途中，看到有人騎車，邊騎邊歇斯底里地的大吼大叫，這只是單純情緒失控，還是『毒駕』？資料顯示，吸食喪屍煙彈毒駕，會引發毒駕者神智恍惚、思維混亂、精神異常讓駕駛暴衝釀成車禍，為了市民生命財產安全，她提案請警局儘速研擬嚴格設置毒駕檢測機制。

盧崑福說，警察局今年紅單預算編列5億3千萬，統計到七月，交通紅單已開出6億，台南市平均每個月開出一億元的紅單，這個現象不只出現在今年，每年台南市紅單收入幾乎都超過十億元，為何預算都低編？為何不編十億元？多出來的紅單收入可以放進私人口袋嗎？既然不能，明年預算是否該編十億元，紅單開這麼多，交通事故有降低嗎？台南鄉親都在罵，警察只會開紅單。

蔡宗豪說，鄉親最關心治安好壞，暴力事件不斷增加，台南市警局公布最新統計，暴力案件數報案數19件，破案數卻是21件，怎會出現這樣的情況？暴力案是甚麼型態的暴力，發生轄區哪裡最高，刑警隊可有統計分析？掌握情況才能對症下藥，竊盜案件也有2千多件，永康發生率最高，犯罪率高，是否該提高見警率？

尤榮智說，國內詐騙橫行，許多老人家的退休老本都被騙光，警政署今年初曾推出百斬計畫獎5萬，只要檢舉車手讓警方拘提或逮捕到案，可獲5萬元獎金，獎金這麼少，一點吸引力都沒，雖然台南市去年阻詐金額12.6億元，但被詐的金額可能上百億元，因此，從今年10月起，又實施新的防詐辦法，檢舉判刑3年以上，先發三分之一獎金，判刑確定，檢舉獎金就達千萬，獎金高才會讓人民有檢舉動力，希望檢調法院一起來打詐，法院重判檢舉獎金才能落袋。

曾培雅說，交通助理員存在問題引發民眾關切，好多民眾陳情，是因為員警人力不足，才找交通助理員維持交通秩序，她認同，但交通助理員任聘資格，不知警察局是否有嚴格把關？學歷大專通過考試和訓練就可開單？民眾反映這些交通助理員，不論在服務態度、執行態度都應該再教育，否則正職員警名聲也會被拖累。

蔡育輝則請警察局提供抓獼猴妙招，他說果農陳情，種的柑橘、農眼等果樹，被山猴侵害，滿山滿谷的山猴，不只採食水果，還用蠻力折毀樹枝，導致滿山滿谷的農作物和果樹，受損嚴重，果農們用盡各種方法，包括用鞭炮聲製造噪音，都無法防治，人民保母都是菁英，能否想出辦法為辛苦的農友解惑？被點名的局長、副局長和分局長都一臉苦笑，紛紛搖頭。

TACO奪下國際認證！台南首隻路徑追蹤犬通過德國考覈

TACO奪下國際認證！台南首隻路徑追蹤犬通過德國考覈

台南市消防局搜救犬隊再傳捷報！首隻路徑追蹤犬「TACO」於10月3日通過「2025年德國聯邦救難犬協會（BRH）共同訓練」的路徑追蹤初級認證，成為台南第一隻具備國際認證資格的路徑追蹤犬，為南市搜救能量再添生力軍。

轉型正義引台南市議會交鋒李宗霖轟護獨裁、王家貞反嗆蹭聲量

轉型正義引台南市議會交鋒李宗霖轟護獨裁、王家貞反嗆蹭聲量

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

大內地震疏散演練登場區公所攜手南消強化防災應變力

大內地震疏散演練登場區公所攜手南消強化防災應變力

台南狼師猥褻性侵2女童　判刑8年半須入獄

台南狼師猥褻性侵2女童　判刑8年半須入獄

