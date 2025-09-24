　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／評蘇貞昌、陳時中買疫苗撈1億美元　吳子嘉判8月

▲▼衛生福利部前部長陳時中告《美麗島電子報》董事長吳子嘉涉嫌加重誹謗，13日雙方到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲衛生福利部前部長陳時中（中）告《美麗島電子報》董事長吳子嘉涉嫌加重誹謗，出庭作證批對方污衊。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目指稱，前閣揆蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中於任內，靠採購BNT新冠疫苗A了1億美元，但被發現言論與事實不符，民事部分已判吳須賠蘇、陳各90萬元與200萬元，蘇、陳另告吳涉犯加重誹謗罪嫌、請求判處不得易科罰金之刑，吳自認無罪，台北地院審結，今（24日）判吳子嘉誹謗罪6月，加重誹謗罪4月，合併8月，得易科罰金。可上訴。

本案源於吳子嘉2023年5月20日在網路政論節目中，重提他先前說過衛福部2020年以每劑約50美元，向BNT原廠議價採購500萬劑疫苗、已付5000萬美元訂金的往事，吳稱鴻海集團總裁郭台銘當時買同樣疫苗與數量、每劑只約30美元，兩者價差1億美元。

吳子嘉指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠買疫苗A了1億美元」、「通通抓去判刑抓起來」、「為了要遮羞，後來把這個合約變成封存30年不准看，就是白白貪污將近30億台幣」、「這就是作賊心虛的一個表現」等語，引發譁然。

▲▼《美麗島電子報》董事長吳子嘉（左）今（16日）為2件挨告的妨害名譽案，上午與下午分別在台北地院出庭，與辯護律師陳振東（右）受訪時一派輕鬆。（圖／記者黃哲民攝）

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉（左）否認惡意誹謗，自認監督政府、提出合理質疑。（資料照／記者黃哲民攝）

蘇貞昌與陳時中批吳子嘉造謠抹黑，提告各向吳求償1000萬元，因吳所稱採購案，其實是破局沒買成、更沒付訂金，民事部分，北院一審判吳須賠蘇90萬元、陳300萬元，二審改判吳須賠陳200萬元，蘇求償案仍在二審審理。

陳時中去年（2024年）在自己對吳子嘉求償案一審作證，詳述2020年分別接洽台灣東洋公司及香港雅各臣公司，2組團隊聲稱能提供BNT疫苗，可達1000萬劑甚至3000萬劑，但都欠缺原廠授權文件、根本沒得談。

反而是原本不肯賣的BNT原廠，同年11月回頭接洽衛福部，議約採購500萬劑、每劑43美元，隔年（2021年）1月15日，BNT原廠以全球供貨吃緊為由突然喊卡，因交易告吹，政府根本沒付所謂5000萬美元訂金。

陳時中在本件刑案又出庭作證，和企圖質疑他說法不實的吳子嘉律師團當庭鬥嘴，陳認為對方提問夾纏不清、「到底想問什麼、想證明什麼」、「不要ㄙㄟ來ㄙㄟ去」、「想影射我私下不當接觸（業者）？這是污衊！」

陳時中說吳子嘉是網路名人、沒查證就抹黑公務員涉貪，造成很大傷害，公務團隊不應受此污衊，陳的委任律師建請判吳不得易科罰金之刑，因吳名下無財產，判賠多少錢幾乎都可置身事外，所以有恃無恐。蘇貞昌的委任律師也建請對吳子嘉從重量刑，以免「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」。

陳時中在本案辯論終結後受訪，強調吳子嘉本件言論對他、對公務團隊傷害很大，且對方律師發問方式，感覺有點像「黑龍轉桌（台語）」，他相信法官會給吳適當刑罰。

吳子嘉的律師重申本案言論基於監督政府、立意良善，是合理質疑並非惡意誹謗，求判無罪。吳受訪強調疫苗採購從當時到現在，都是重大事項，衛福部至今仍拒絕揭露相關公文與訊息，他身為媒體人，是唯一敢質疑蘇貞昌這種重量級政治人物所犯的錯誤。

09/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

