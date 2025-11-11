鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

▲崙背鄉豐榮村154線（綠色隧道）進行防災封路。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

預判鳳凰颱風影響台灣，雲林縣長張麗善今（11）日率交通工務局、水利處等相關局處前往崙背鄉，與崙背鄉長李泓儀、議員李明哲等人視察防颱整備及防災機制。指示各單位啟動防災機制，全面盤點人力、機具與物資，超前部署、降低災損，確保鄉親生命財產安全。

根據中央氣象署觀測資料，縣府災前整備已完成抽水機具檢測、易倒樹木修剪及感測系統監控，並要求台電全力配合，確保供電穩定。請民眾留意颱風動向，並配合相關單位防颱措施，颱風期間儘量留在室內，不要前往海域或山區等警戒區域。更提醒，過去颱風期間常出現路樹倒塌、電線桿折損及農漁業受創等情形，因此縣府今日針對以往災害經驗，整合水利處、農業處、建設處、交工局等單位，全面檢討並加強防颱措施。





張麗善指出，各鄉鎮公所應即刻巡查轄內易倒樹木路段，預先修剪或砍伐，避免強風造成道路封閉或意外事故；若風雨過大，將視情況啟動封路管制，確保民眾安全。同時，水利單位已完成抽水機具測試及淤積清疏，並加強監測雨量及水位感測系統，確保低窪地區排水順暢。



交通工務局提醒民眾，崙背鄉豐榮村154線（綠色隧道）每逢風大雨大經常造成路樹倒塌，危及用路人安全。交工局已啟動預警性封閉作業，將視風雨情況，隨時封路。封路路段包括豐榮村154線6k+400~7k+200、9K+620~11K+650以及12k+400~13k+400等三處路段。



交工局建建議用路人東行方向改道路線經水尾村後右轉往雲10線(陽明國小方向)，往西行方向則可經過施厝寮後左轉雲5線接雲10線避開整段，或依圖示方向局部繞行。考量該路段樹木易倒塌，交通工務局已進行分階段樹木「縮小樹型」方式修剪，目前已完成第一階段約80棵路樹修剪。至於當地居民建議移除該路段容易倒伏及氣根影響用路安全孟加拉榕。



農業處提醒農民做好防颱準備，已屆收穫期之落花生、青蔥、葉菜應儘速採收，以減少損失；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施加強防颱及維修；也請農友在豪雨過後應注意清園的工作，排除積水並防範病蟲害發生。並指出，若颱風造成災情，請農民主動向當地公所通報並以農產業農業天然災害照相APP拍照存證，也請公所依農業天然災害查報作業規定辦理。

水利處指出，轄管各型移動式抽水機共 372台均已完成預檢待命，其中242台已依照易淹水地點，全數「預佈」完成，嚴陣以待。另各抽水站設備試運轉均正常；滯洪池、前池等防洪設施也已完成預抽作業，控制水位至低水位，增加滯洪空間。

而縣府建置的「水情監控系統」也已啟動，包含257處影像監視站及 158處路面淹水感測站，將透過AI智慧分析即時掌握水情。縣府呼籲，各公所已加強排水及下水道巡防，低窪地區的居民應隨時關注水位變化。

