鳳凰颱風「台語怎麼念？」一票人笑翻　念到嘴巴打結：魔性洗腦

▲鳳凰颱風持續接近，帶來明顯風雨。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

鳳凰颱風持續接近，預計暴風圈觸陸時間點延後至明天清晨，並於明日傍晚至晚間從高屏一帶登陸，周四清晨從台東出海。有網友意外發現，「鳳凰颱風」的台語發音極具難度，同樣都是「ㄏㄨㄥ」，但音調卻不同，還有網友笑稱「根本是母語聲調的怪物挑戰」。

有網友在Threads發文，整理多家電視台的台語新聞播報內容，製作成一支影片，「鳳凰颱風」的台語念法為「hōng-hông hong-thai」（音似哄紅轟胎）；雖然都念「hong」，但三個「hong」就涵蓋了不同的聲調變化，「台語真是博大精深。」

貼文曝光，網友笑翻，「這根本是台語練功神句」、「如果有台語怪物，這題外國人會崩潰吧」、「我每次唸『甘蔗汁』的台語也覺得拗口到很好笑」、「不是口吃講不出來，是真的叫轟轟轟颱」、「聽三次就已經被洗成滿腦子轟轟轟颱了」、「聽台語名字就覺得是一個風很大的颱風，轟轟轟的那種」、「戳到我笑點」。

還有粉絲表示，聽完立刻想起南韓女團i-dle的歌曲〈Klaxon〉，「讓我想起舒華在Klaxon的轟轟轟」、「請幫我點播一首klaxon」、「我也是馬上想到Klaxon」。

粉專「學台語 O̍h Tâi-gí」還發起繞口令挑戰，「防洪系統的防護效果，予鳳凰颱風的風雨妨害。」用台語念出來則是「Hông-hông hē-thóng ê hông-hō͘ hāu-kó hō͘ hōng-hông hong-thai ê hong-hō͘ hông-hāi」。不少網友舉白旗投降，「突然覺得我不會講台語了」、「到底想逼死誰」。