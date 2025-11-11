快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署下午5時30分發布海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍擴及6縣市，包括嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣，預計強度有持續減弱趨勢，並於明天傍晚至晚間登陸高屏地區。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風下午5時位於鵝鑾鼻的西南方約300公里，以每小時11轉16公里速度，向北北東轉東北東進行，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑220公里。

根據最新資料顯示，鳳凰的暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。

降雨警戒：宜蘭縣。

海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署表示，今天宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率。

另外，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。