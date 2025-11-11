明天國內線航班全數取消　國際線部分異動一次看

▲受鳳凰颱風影響，明天國內外航班異動。（示意圖／桃機提供）
記者周湘芸／台北報導
鳳凰颱風持續接近，預計明天從高屏一帶登陸，將帶來明顯風雨。明天華信、立榮航空國內線航班全數取消，中華航空、長榮航空及台灣虎航等國際線航班也有部分異動。
中華航空：
一、航班取消
CI126/CI127 高雄往返東京成田
CI839/CI840 高雄往返曼谷
CI176/CI177 高雄往返大阪
CI132/CI133 高雄往返沖繩
CI933/CI934 、CI935/CI936 高雄往返香港
CI903、CI919 台北飛往香港
CI602、CI916 香港飛往台北
二、航班提前
CI593 高雄飛往重慶
三、航班延後
CI594 重慶飛往高雄
CI712 馬尼拉飛往高雄
CI199 熊本飛往高雄
CI165 仁川飛往高雄
CI167 大阪飛往高雄
CI103 東京成田飛往高雄
長榮航空：
明天受到鳳凰颱風影響，松山機場及桃園機場航班維持正常起降。高雄機場出發航班，除高雄-首爾BR140、高雄-成田BR108、高雄-大阪BR182、高雄-香港BR845維持正常外，成田-高雄BR107將延遲至當地時間下午5點起飛，其他航班則全部取消。
台灣虎航：
※11月12日
航班取消：
- IT-288/IT-289 高雄往返沖繩那霸
- IT-262/IT-263 高雄往返岡山
- IT-772/IT-773 高雄往返仙台
- IT-585/IT-586 高雄往返峴港
- IT-285 大阪關西飛往高雄
- IT-281 東京成田飛往高雄
航班提前：
- IT-670 高雄飛往濟州
- IT-633 濟州飛往台中
- IT-268 高雄飛往名古屋
航班延後：
- IT-269 名古屋飛往高雄
※11月13日
航班取消：
- IT-284 高雄飛往大阪關西
- IT-280 高雄飛往東京成田
國泰航空：
*11月12日
CX424 香港-高雄 取消
CX448 香港-高雄 取消
CX423 高雄-香港 取消
*11月13日
CX449 高雄-香港 取消
華信航空：
國內線航班全部取消
立榮航空：
國內線航班全部取消
離島交通船：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.台南將軍漁港-澎湖東吉漁港:全部停航(2航次)
7.東港-小琉球：全部停航(52航次)。
8.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
9.富岡-綠島：全部停航(4航次)。
10.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
