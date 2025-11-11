LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

鳳凰颱風預計明天傍晚至晚間從高屏登陸，中央氣象署公布最新風雨預報，共有10縣市明天上午風力或雨量預估達停班課標準。至於是否停班停課，由各縣市政府決策公告為準。《ETtoday新聞雲》將直播氣象署颱風動態說明，供民眾掌握最新天氣資訊。

氣象署表示，颱風過去3小時強度略為減弱，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

風力預報達停班課標準地區（明天清晨6時至中午12時）：

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、恆春半島、連江縣、澎湖縣

雨量預報達停班課標準地區（今天晚間8時至明天晚間8時）：

台東縣山區

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲鳳凰颱風路徑潛勢預報。（圖／氣象署）