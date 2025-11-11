飛越課本！台南140隊拚手擲機競賽　學生拋出科學力與創造力

▲台南140支隊伍參加手擲機創作競賽，學生現場調整、拋擲拚成績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局11日在麻豆國中舉辦「2025年度國民中小學手擲機創作設計競賽」，全市共有140支隊伍、逾200名學生參加，現場齊拋手擲機，展開一場把課堂理論化為飛行軌跡的科學挑戰。活動強調做中學，學生必須自行完成機身設計、機翼結構、配重調整與拋擲技巧，挑戰最遠距離與最佳滯空時間。

市長黃偉哲表示，手擲機競賽不只是比飛得遠、飛得久，更是科學原理與創意實作的具體展現。學生在製作、測試、修正的過程中學會分析問題、調整策略，也在一次次拋擲中培養毅力與專注。他肯定學生展現的創造能量，並期勉大家帶著探索精神讓夢想像手擲機一樣飛得更高。

教育局長鄭新輝指出，教育局持續推動科技教育，鼓勵學生以動手實作深化理解。手擲機兼具科學、創意與工程概念，從重量配置、機翼角度到拋擲姿勢，都考驗學生的觀察與分析能力。雖然今年全國賽停辦，台南仍堅持自辦，盼提供學生展現作品與交流的平台，延續STEAM教育的熱度。

西港國中教師黃新富分享，手擲機競賽融合空氣動力學與飛行原理，學生在一次次試飛中觀察機體重心與拋擲力道的變化，培養耐心與專注力。中山國中教師黃莉珺則表示，學生從選材到組裝全程動手，並在訓練時學會看風向、調節拋擲角度，展現團隊合作與毅力。

教育局補充，本次競賽由麻豆自造教育及科技中心承辦，並結合南新、新興、復興、佳里、和順、新化、仁德等科技中心及科技輔導團力量，國立成功大學無人機載具發展中心及未來教育研究發展中心也提供技術協助。今年比賽開放學生在飛行過程中調整配重，在有限重量與時間內做出最佳修正，提升競賽刺激度與即時應變力。

未來教育局將持續推動科技實作活動，打造更多讓學生動手實踐創意、飛越課本的舞台。