不再亂轉傳！中嘉攜手台南志服中心　六週媒體識讀長輩結業登場

▲中嘉媒體識讀課程結訓，長輩登臺演出即興防詐短劇。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

面對詐騙與假訊息層出不窮，中嘉寬頻｜三冠王‧雙子星自11月起與台南市志願服務推廣中心合作，推出為期六週的媒體識讀系列課程，引導長輩辨識假消息、不被詐騙牽著走。

課程於11日迎來最後一堂課，長輩們將所學化為實際行動，即興演出防詐短劇，在笑聲與互動中學習如何向假訊息說掰掰，並由主辦單位頒發22位高齡志工結業證書，正式成為「社區防詐隊」的守門人。

中嘉指出，根據美國普林斯頓教授研究，65歲以上長輩分享假新聞的機率是年輕人的7倍，因此社區推動媒體識讀格外重要。今年課程特別邀請義守大學教授侯政男、長榮大學助理教授張瑛玿、崑山科大副教授莊岳峰等專家到場，從生活情境拆解詐騙套路，也教授如何查證、避免被情緒操弄。

在結業課程中，崑山科大講師林建穎帶領長輩以即興短劇方式分享「被詐騙過的真實經驗」，包括穩賺不賠的投資詐騙、假冒家人視訊求救、運彩中獎等經典情境。長輩們生動演繹人生故事，逼真又有說服力，也提醒大家要「多看、多問、多查」，不要被假訊息牽著鼻子走。

22位長輩完成六堂課後，不只學會辨別訊息真偽，也被期待成為社區防詐種子。中嘉寬頻｜三冠王‧雙子星總經理陳建村親自頒發結業證書，希望每位長輩都能把防詐觀念向外擴散，成為守護社區資訊安全的重要力量。