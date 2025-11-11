　
社會 社會焦點 保障人權

行人庇護島慘成「撞車日常」　彰化彰南路「7個月連8撞」

記者唐詠絮／彰化報導

為保障行人安全，工務單位陸續在部分路段設置「行人庇護島」，提供穿越寬闊馬路時的緩衝空間。然而，彰化彰南路在完成道路改善工程，於15處路口增設庇護島後，自4月啟用以來，已發生8起車輛撞上或開上庇護島的事故，引發民眾熱議。有網友狂酸「篩選三寶駕駛的最佳工具」，安全設計反成事故熱點。

▲彰南路行人庇護島遭撞8次。（圖／民眾提供）

▲彰南路行人庇護島遭撞8次。（圖／民眾提供）

根據警方統計，事故最頻繁的熱點位於彰南路一段與215巷口。光是今年4月10日一個上午，從10點到中午12點，短短兩小時內，同一座庇護島就連續被3輛汽車撞擊，連交通標誌牌都被撞斷。

▲彰南路行人庇護島遭撞8次。（圖／民眾提供）

然而，噩夢並未結束。從5月到8月間，彰南路沿線的庇護島又發生了4起碰撞事故，地點遍及一段329號、一段151巷口、二段512巷口及二段513巷口。今天（11/11），又有一輛小貨車「騎上」了庇護島，讓總事故紀錄累積至8次。

面對庇護島事故頻傳，公路局彰化工務段曾說明，考量駕駛人可能不熟悉新設施，他們已在中央分隔島設置「遵18」及「危3」等警示標誌，提醒車輛注意，並加裝交通桿與黃黑斜紋標示，地面也劃設了黃色標線，目的就是為了降低事故發生率。

▲彰南路行人庇護島遭撞8次。（圖／民眾提供）

警方呼籲駕駛行經該路段時應減速慢行，注意標線及庇護島位置，尤其是左轉車輛應採「大彎」方式轉向，避免切西瓜或搶快導致事故。行人庇護島的本意是保障用路人安全，若駕駛能更加謹慎，才能真正發揮其效用。

