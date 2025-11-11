　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵光復隧道北口淹水「鳳林=瑞穗停駛」　部分新自強號開放站票

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵北迴線和南迴線EMU3000今開放站票。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應發威，東部出現豪雨，台鐵萬榮到光復間的光復隧道北口出現泥流和淹水。台鐵宣布，中午過後鳳林=瑞穗間預防性停駛，台鐵西部往返東部的北迴線和南迴線EMU3000型新自強號將全面開放站票。

今上午11時許光復=萬榮間有泥流淹及台鐵路線，其中光復隧道北口目前淹水未退，加上有土石泥流，台鐵緊急推太空包防止淹水和土石泥流灌入隧道內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，經工務單位人員現場監看回報，光復隧道北口上方已發生淹水情形，為確保行車安全及避免泥水溢流至隧道內，採取鳳林=瑞穗間列車預防性停駛。

台鐵規劃，今日12時起，東部幹線上行列車自417次(瑞穗站12:09)起、下行自4528次(鳳林站12:39)起，鳳林=瑞穗間停駛；東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止，花蓮=鳳林間區間車機動行駛；東部幹線對號列車上行行駛至玉里站止，玉里=瑞穗間區間車機動行駛。

台鐵表示，因台9線馬太鞍溪臨時便道封閉且193縣道路況不佳，爰無法辦理鳳林=瑞穗間公路接駁，不過台鐵今日東部往返西部經北迴線、南迴線之EMU3000型新自強號開放站票，不需換、補票，以加強疏運旅客。

此外，台鐵深澳線列車自4913次(瑞芳=八斗子，瑞芳站10:13開)後預防性停駛；另平溪線之公路接駁暫停1日。其他路線列車晚間18時前正常行駛，18時後之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於16時30分發布。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大馬警長證實：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」
LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明
賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來
仙塔律師現身！　完妝亮相笑臉拒認罪
快訊／走山危機！蘇澳河水暴漲山壁滲水　急撤107人
驚見大量熊腳印！　札幌急宣布「圓山公園封閉兩週」
快訊／亞棒總發聲明：中國CPB聯賽未設上海兄弟隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林口教育升級！侯友宜視察南勢國中　啟動文小五「教托社三合一」新設校

LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明

中度磁暴今晚起影響24小時　導航、無線電恐短暫中斷

立榮航空傍晚起停飛離島　華信晚間取消11航班

台鐵光復隧道北口淹水「鳳林=瑞穗停駛」　部分新自強號開放站票

台中夜市「老鼠加料」鍋燒麵　員工一敲「整隻掉進鍋熬湯」

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

林口教育升級！侯友宜視察南勢國中　啟動文小五「教托社三合一」新設校

LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明

中度磁暴今晚起影響24小時　導航、無線電恐短暫中斷

立榮航空傍晚起停飛離島　華信晚間取消11航班

台鐵光復隧道北口淹水「鳳林=瑞穗停駛」　部分新自強號開放站票

台中夜市「老鼠加料」鍋燒麵　員工一敲「整隻掉進鍋熬湯」

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

林口教育升級！侯友宜視察南勢國中　啟動文小五「教托社三合一」新設校

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

不是普通朋友！　大馬警長：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」

熱火威金斯「壓哨空接爆扣」絕殺騎士！　賈蘭德疑舊傷復發退場

坐台妹被舔臉逼做S自衛反擊！警喊：我沒差...要她「想清楚再告」

「用身體換住宿」人設竟是經歷　AV女優淚揭童年黑暗史

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

「益品書屋」舊址養蚊2年鍍金　新租客月付50萬進駐

10噸重鋼卷滾落！拖板車出包　基隆港務局磚牆遭砸破慘況曝光

沒有上海兄弟！中信育樂：以台灣棒球發展為優先

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

生活熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版

「穿心颱」鳳凰轉彎逼台　美日最新預測曝

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

更多熱門

相關新聞

桃園「2百貨」颱風天停業！全場讚爆有心

桃園「2百貨」颱風天停業！全場讚爆有心

今（11）日桃園因颱風來襲宣布停班停課，不少百貨仍選擇照常營業。桃園市市議員黃瓊慧就整理出桃園百貨公司營業狀況，發現只有遠東SOGO中壢店與華泰名品城「確實休業」，「覺得SOGO、華泰滿有良心，考量員工颱風天上班安全而停止營業，以後想會用新台幣支持。」

8AM搭北捷　他驚板南線「人少很多」一票有感

8AM搭北捷　他驚板南線「人少很多」一票有感

雙北正常上班　桃園人冒風雨「6點出門」崩潰

雙北正常上班　桃園人冒風雨「6點出門」崩潰

台鐵深澳線預防性停駛　全線列車18:00前正常運行

台鐵深澳線預防性停駛　全線列車18:00前正常運行

台鐵開賣「EMU3000型」N規模型　民眾清晨5點排隊搶購

台鐵開賣「EMU3000型」N規模型　民眾清晨5點排隊搶購

關鍵字：

鳳凰颱風台鐵東部淹水鳳林瑞穗停駛EMU3000型站票

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面