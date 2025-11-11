台鐵光復隧道北口淹水「鳳林=瑞穗停駛」　部分新自強號開放站票

▲台鐵北迴線和南迴線EMU3000今開放站票。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應發威，東部出現豪雨，台鐵萬榮到光復間的光復隧道北口出現泥流和淹水。台鐵宣布，中午過後鳳林=瑞穗間預防性停駛，台鐵西部往返東部的北迴線和南迴線EMU3000型新自強號將全面開放站票。

今上午11時許光復=萬榮間有泥流淹及台鐵路線，其中光復隧道北口目前淹水未退，加上有土石泥流，台鐵緊急推太空包防止淹水和土石泥流灌入隧道內。

台鐵公司表示，經工務單位人員現場監看回報，光復隧道北口上方已發生淹水情形，為確保行車安全及避免泥水溢流至隧道內，採取鳳林=瑞穗間列車預防性停駛。

台鐵規劃，今日12時起，東部幹線上行列車自417次(瑞穗站12:09)起、下行自4528次(鳳林站12:39)起，鳳林=瑞穗間停駛；東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止，花蓮=鳳林間區間車機動行駛；東部幹線對號列車上行行駛至玉里站止，玉里=瑞穗間區間車機動行駛。

台鐵表示，因台9線馬太鞍溪臨時便道封閉且193縣道路況不佳，爰無法辦理鳳林=瑞穗間公路接駁，不過台鐵今日東部往返西部經北迴線、南迴線之EMU3000型新自強號開放站票，不需換、補票，以加強疏運旅客。

此外，台鐵深澳線列車自4913次(瑞芳=八斗子，瑞芳站10:13開)後預防性停駛；另平溪線之公路接駁暫停1日。其他路線列車晚間18時前正常行駛，18時後之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於16時30分發布。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。