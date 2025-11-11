　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

▲▼颱風,強風,豪雨,大雨,豪大雨,氣象,氣象雲,天氣示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（11）日桃園因颱風來襲宣布停班停課，不少百貨仍選擇照常營業。桃園市市議員黃瓊慧就整理出桃園百貨公司營業狀況，發現只有遠東SOGO中壢店與華泰名品城「確實休業」，「覺得SOGO、華泰滿有良心，考量員工颱風天上班安全而停止營業，以後想會用新台幣支持。」

黃瓊慧在Threads發文，整理桃園的百貨公司颱風天營運狀況，其中停止營業的僅有「遠東SOGO中壢店」、華泰名品城」，其他8間照常營業。黃瓊慧就表示，「其實覺得SOGO、華泰滿有良心，考量員工颱風天上班安全而停止營業，以後想會用新台幣支持！」並在留言處點頭直呼，「謝謝SOGO、華泰體恤員工。」

貼文引發迴響，網友們也紛紛留言，「華泰那個半開放式場地，這天氣真的不適合營業，感謝他們決定休業一天呢」、「SOGO跟華泰真的棒，終於有企業願意把員工安全放第一」、「好的企業才是民眾的守護天使」、「颱風天還叫員工通勤太危險了，這兩家做對了。」

也有不少第一線工作者感同身受，「7年櫃姐路過，從來沒有放過整天颱風假，這次真的有心了」、「颱風天娛樂場所應該停業才對，不只保護員工，也避免顧客受困」。另有網友則笑說，「華泰放假是對的啊！下雨天風大本來就不適合逛街」、「今天大江、台茂又塞爆，大家大概都去那了。」

11/09 全台詐欺最新數據

「桃園2百貨」颱風天確實停業！　7年櫃姐感動：有心了
颱風桃園百貨停業營業

