8AM搭北捷　他驚板南線「人少非常多」！一票有感：一班就上去

▲北捷通勤時間總是人滿為患。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

鳳凰颱風持續接近台灣，陸警於今（11日）晨發布。有北部網友上午近8點在Threads表示，他發現板南線的人好像少了非常多，「是大家自動放颱風假嗎？還是光少桃園就有差？」許多通勤族也有感，「北上火車也少很多」、「不是只有板南線，火車也超級空！平常都很擠」，引發話題。

原PO發文直呼，「今日捷運板南線人少了非常多，是大家自動放颱風假嗎？還是光少桃園就有差？」貼文曝光後，就有人也表示，「確實比較少，我早上下班到亞東醫院站時少好多人，正常我下班到亞東的時間，月台是很多人的」、「我搭文湖+新蘆線，大約8半～9點之間搭乘，也是明顯感受到人潮變少，原來平常桃園通勤的人這麼多？」「我忠孝新生一班就上去，大概7：30」、「今天真的人少，八點前進車廂微擠可進的程度！」

還有其他通勤族反應，「北上火車也少很多，桃園前一站上車本應該沒位置，今天很空還有位置坐」、「不是只有板南線，火車也超級空！平常都很擠…今天很空的到達台北」、「今天以為公車會塞到坐4、50分鐘，結果不到40分鐘就到了…」就有人猜測，「少了大桃園」、「少了八德/大溪到永寧轉的那些人？ 」

但也有一票網友愣回，「騙我是不是？我今天08：00一樣在板橋，當沙丁魚」、「蛤？我新埔等第三班車才上去欸」、「我七點多的時候在府中被塞爆」、「剛才8:30板南線一樣一堆人喔」、「新埔站7:57好擠欸」、「體感上跟平常差不多耶！大概8:20的時候，車廂一樣滿到不行。」