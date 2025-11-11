雙北正常上班　桃園人冒風雨「6點出門」崩潰：公車還停駛

▲鳳凰颱風已減弱為輕颱。（圖／氣象署提供）

記者施怡妏／綜合報導

鳳凰颱風來勢洶洶，北台灣各地風雨不斷，但桃園停班課，雙北僅部分區域停班課，北北基桃步調不一致，引發許多通勤族不滿，一名住在桃園的網友表示，雖住在桃園，上班地點卻是新北市，因為桃園停班停課，開往雙北的公車不是停駛就是減班，讓他超無奈，「放颱風假卻不開心。」

有網友在PTT發文，雖然外界羨慕桃園放颱風假，但實際情況卻一點都不開心，由於他在新北市上班，今日雙北正常上班上課，因此仍要早起去上班，由於桃園今日放假，導致往雙北的交通大亂，公車減班甚至停駛，通勤路突然變得一團亂。

原PO表示，放颱風假公司就不給薪，照常上班才能領薪水，「可以不用去上班沒錯，但公司還是有開，其他人都有去，只有你沒去很奇怪。」他也提到，親戚在桃園的證券公司上班，即使所在地停班，但由於股市照常開盤，仍需到崗位處理客戶的交易事務，無奈嘆「桃園放颱風假，但不開心。」

也有桃園網友在Threads發文，早上6點出門，在公車站等了1個多小時都沒有車，「才發現幾乎不發車，桃園客運就直接放？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「在新竹上班的我只能乖乖出門」、「物流人很頭痛，因為其他縣市都沒放，等於桃園物流明天會有送不完的貨」、「我公司也無薪假，但我還是照放」、「就你公司太爛」、「颱風假沒幾天，老闆也在省那點工資」。

居住地跟工作地颱風假不同調，該不該出勤？勞動部條平司長黃維琛曾說明，颱風來襲時，如「工作地、居住地或上班必經途中」任一轄區首長已通報停止上班，勞工就可不出勤，而若勞工因而未出勤，雇主「宜」不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。