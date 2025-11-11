台鐵開賣「EMU3000型」N規模型　民眾清晨5點排隊搶購

▲不受颱風影響，清晨大批民眾排隊搶買台鐵EMU3000型（藍）N規精密模型。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵攜手日本株式會社關水金屬KATO，推出全新EMU3000型（藍）N規精密模型，今首波限量100套開賣，售價9500元，不少民眾無畏颱風清晨就出現台北車站排隊。搶頭香的張先生表示，他凌晨5點多就來排隊，主要是幫5歲的鐵道迷兒子搶購。

台鐵今上午10時許在台北車站台北夢工場首賣全新「EMU3000型（藍）」N規精密模型，每套12輛組售價9500元，首波限量100套。現場也將同步推出「EMU3000型（紅）」車頭模型，售價900元，以及限量500張的「EMU3000型盲包一卡通」，共四款設計，每張售價150元，即便鳳凰颱風即將撲台，數十名民眾仍風雨無阻排隊搶購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾張先生為了5歲兒子，凌晨5時許搶頭香排隊搶購台鐵EMU3000型（藍）N規精密模型。（圖／記者李姿慧攝）

搶頭香的張先生表示，昨天一度很擔心停班停課影響列車行駛，所幸情況還好，他今天凌晨搭台鐵首班車從樹林到台北站來排隊，5時許就抵達，主要是為了幫5歲的兒子購買，因時常帶孩子搭火車，小朋友也算是鐵道迷，且指定要藍色款EMU3000型N規精密模型，因此他才特地來搶購，雖然價格不便宜，但小孩平時很惜物，所以不擔心弄壞。

台鐵副總黃振照表示，EMU3000型新自強號2021年曾獲日本優良設計獎、2022年也獲得德國紅點設計大獎的「Winner」獎項，以及台灣金點設計獎，美學設計獲得肯定，此次跟KATO合作推出N規精密模型，日後也會持續打造更多美好鐵道商品讓鐵道迷收藏。

▲▼台鐵開賣全新EMU3000型(藍) N規精密模型，以及EMU3000型盲包一卡通。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵附業營運處長古時彥表示，全新EMU3000型(藍) N規精密模型首波開賣100套，後續會再追加第二波至少100套於網路銷售，由於這次還有搭配一卡通盲包商品，預估業績可上看近300萬元，後續會再針對台鐵現有列車運行推出新款N規模型，時間預計在明年夏天。