地方 地方焦點

基隆守望相助大隊校閱登場　謝國樑感謝基層守護城市安全

▲基隆守望相助大隊校閱登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市2025年守望相助大隊校閱登場，謝國樑感謝無名英雄守護城市安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為落實「建立全國社區治安體系－守望相助再出發推行方案」，強化守望相助組織運作並提升執勤效能，基隆市政府今（5日）上午於正濱國小禮堂舉辦「基隆市2025年民防總隊守望相助大隊校閱及示範觀摩暨績優隊員表揚大會」。市長謝國樑、副市長邱佩琳及警察局長林信雄與各分局長皆親臨現場，向辛勞的守望相助隊員表達感謝，並頒發獎章與證書，表揚長期投入社區治安維護的績優人員。

謝國樑表示，感謝全市27支守望相助隊、超過1,600名隊員長年默默奉獻、堅守崗位。守望相助隊是城市安全的堅實後盾，讓基隆成為治安良好、居民安心的城市。市府將持續全力投入治安維護工作，針對各類案件積極處理，以實際行動守護市民安全。

▲基隆守望相助大隊校閱登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

副市長邱佩琳指出，守望相助隊是警民之間的重要橋樑，也是警察的堅強後盾。本次活動共頒發210名績優隊員獎章及證書，肯定他們在巡守、防範及社區服務上的卓越表現。她期勉所有隊員持續發揮守望精神，攜手市府與警察局打造更安全的生活環境。

市府副發言人曾冠誠表示，守望相助隊除了在夜間巡守與治安維護上扮演關鍵角色，更在災情通報、民眾協助及社區安全防護上發揮第一線作用。這份長期默默的付出，讓市府能即時掌握社區狀況、強化防護網絡。他並強調，市府將持續提供資源與支援，成為每一位守望相助隊員最堅定的後盾。

▲基隆守望相助大隊校閱登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

目前基隆市守望相助體系共設有1大隊、5中隊、27分隊，總計1,624名隊員，是警察局所屬規模最大的民防組織。以「服務社區、預防犯罪」為宗旨，持續支援警力、提供治安資訊並推動犯罪預防，有效發揮社區防護能量。謝國樑與邱佩琳特別感謝大隊長江士良上任後積極推動表揚與慰勞活動，凝聚團隊士氣與向心力。

謝國樑最後強調，守望相助隊是維護治安與促進社區和諧的重要夥伴，期盼各分隊與地方仕紳持續推廣犯罪預防與守望理念，讓基隆成為友善、安全、宜居的城市，共同守護每一位市民的安心生活。

▲基隆守望相助大隊校閱登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

