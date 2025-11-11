抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

▲莊人祥自曝罹患胃癌，但經過治療後恢復良好。（圖／記者洪巧藍攝）

記者高堂堯／南投報導

全國每年有逾4000人確診斷罹患胃癌，連衛福部次長莊人祥都無法倖免，是國人不容忽視的癌症之一；南投縣衛生局指出，造成胃癌的主要原因之一是「幽門螺旋桿菌」感染，目前已將胃癌納入七項可免費檢查的癌症之一，以協助早期發現與治療，降低罹癌風險。

縣府衛生局表示，癌症已連43年蟬聯國人十大死因之首，根據衛福部國民健康署公布之113年癌症死因統計資料顯示，胃癌又在全國十大癌症死因中排名第8，莊人祥日前即驚傳罹患胃癌，目前正積極接受治療，恢復狀況穩定；由於胃癌早期症狀不明顯，許多人等到出現胃痛、胃脹、黑便或食慾不振等症狀時，往往已屬中晚期，錯過黃金治療時機。

衛生局說明，導致胃癌元凶之一的幽門螺旋桿菌被世界衛生組織列為第一級致癌因子，感染後若未治療，可能導致慢性胃炎、胃潰瘍，演變為胃癌風險更達6倍；感染初期雖多無症狀，但透過簡單檢驗即可發現，若檢測陽性並及早服藥治療，可降低約5成胃癌發生風險。

▲感染幽門螺旋桿菌是胃癌發生的關鍵，圖為南投衛生單位提供檢測服務。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

衛生局近年來起結合地方衛生所力量，自111年起於魚池鄉、信義鄉、仁愛鄉，針對20至74歲原住民族地區民眾提供碳13尿素吹氣檢測（UBT），並自114年起於南投市、埔里鎮、集集鎮、名間鄉及水里鄉，針對45至74歲民眾推動胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢驗，每人享終身一次；目前已累積服務862人，其中以碳13尿素吹氣檢測法檢驗共723人、陽性為269人，以糞便抗原檢驗法檢驗共139人、陽性為11人，並進一步提供除菌藥物治療或安排胃鏡檢查。

衛福部國民健康署則將自115年起正式推動「幽門螺旋桿菌（HP）檢測」公費擴大篩檢政策：凡45至74歲民眾，可享有終身一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查，而原住民族地區20至44歲民眾若從未接受過糞便抗原或碳13尿素吹氣法檢測，亦可享有終身一次免費碳13尿素吹氣法檢驗；若檢測結果為陽性，將協助轉介或進行醫療處置(如除菌藥物治療或胃鏡檢查等)，以確認是否有胃潰瘍或癌前病變。

衛生局長陳南松提醒民眾，符合條件之民眾自115年起，可至轄內衛生所或合約醫療院所，安排免費幽門螺旋桿菌檢查，並依結果追蹤治療，有胃病史或家族病史者更應定期檢查。