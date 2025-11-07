　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

▲行政院長卓榮泰出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

衛福部長石崇良日前拋出補充保費改革規劃，其中針對股利、租金、利息改採「年度結算制」被視為拿存股族開刀，引發強烈反彈，政院昨晚已緊急踩煞車，金管會也坦言並不知情。數位藍委今（7日）質詢時詢問行政院長卓榮泰是否事前知情？卓揆坦言，知道大原則，但先前知道的沒有到這麼細項，這個想法還要經過衛福部跟行政院內部討論，並非定案要實施的政策，健保改革是要讓高收入國人多負擔一些，這才是大原則。

石崇良今日出席活動受訪談到補充保費爭議，他強調，所有的出發點都是希望能夠讓健保永續經營、財務穩健，照顧更多的民眾跟弱勢，讓健保精神「互助互利、量能負擔」能夠延續下去，當然政策規劃的過程中，需要更多討論跟與社會共識，會持續與外界來收集意見，這項政策在衛福部內部討論許久，不斷地在為健保財務做研析，過程當中跟很多財經專家都有討論過「但還是還沒正式的啟動」，只是偶然因為媒體專訪而被揭露。

藍委王鴻薇質詢時詢問，有一個政策緊急喊卡引起軒然大波，就是補充保費，對這個政策院長事先知道嗎？還是看報紙才知道？卓榮泰回應，衛福部長期以來要對健保財政全面改革，是很重大課題，自己也很肯定，用各種試算提出各種改革方案，自己先前知道的沒有到這麼詳細，1千萬門檻拉高5千萬，這部分有討論過，衛福部整體報告中有看到這樣的想法，但這個想法要經過衛福部跟行政院內部討論才會出來，公告就是要聽取社會各界意見。

王鴻薇追問，連衛福部都說，還沒有跟金管會討論過，結果就公布了，這可取嗎？會不會覺得部會之間溝通應該檢討？有震怒嗎？卓榮泰坦言，這並非定案要實施的政策，就是預告讓社會各界提供意見。部會之間溝通可以更好，但不必為此震怒。要了解整起事件來龍去脈。

對於該政策，王鴻薇也批評，不太曉得行政院哪來的底氣，以為是六成、七成施政滿意度，才有這樣的狀況，涉及到升斗小民的支出，不管是課稅還是規費，一定要更慎重。卓榮泰強調，民調再高都應該妥善溝通，這跟民調無關，健保改革是要讓高收入國人多負擔一些，這才是大原則。

藍委廖先翔也詢問，院長說要增加財源的方向是知道的，但比較細的部分看報導才知？衛福部有先給院長看過嗎？卓榮泰表示，當然內部會先拿到一些訊息來看，不知道什麼時間點預告，內容部分還沒有討論到定案，自己只知道幾個大原則，補充保費原則是要讓收入高一點的國人負擔。

11/05 全台詐欺最新數據

藍白封殺NCC人事　卓榮泰強硬反擊：重新思考未來合作模式

立法院會今（7日）針對行政院7月提的通傳會（NCC）委員人事案行使同意權投票，但藍白表態不支持，結果為4名被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯同意票與不同意票為50:60，全數遭否決。對此，行政院長卓榮泰強硬回應，今天讓他看到完全沒有誠信跟合作基礎，非常非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，他要重新思考未來合作模式。

