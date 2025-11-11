快訊／13縣市豪大雨特報　1地區紫爆

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對13縣市發布豪大雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今（11）日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、台東縣山區、綠島有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、台東縣地區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，基隆、台北地區及新竹至南投、高雄山區有局部大雨發生的機率。

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

豪雨特報

影響時間：11日上午至11日晚上

＊超大豪雨：宜蘭縣山區

＊大豪雨：台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區、蘭嶼綠島

＊豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣

＊大雨：台北市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署上午已針對第26號颱風「鳳凰」發布陸上警報，鳳凰目前位於鵝鑾鼻西南方390公里處，持續向北轉北北東朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣。今日受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其大台北山區及東半部地區有局部豪雨等級以上發生的機率。

周三隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，周四颱風減弱並逐漸遠離，除了北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。不過，氣象署強調，由於颱風路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

資料來源：氣象署