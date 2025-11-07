　
地方 地方焦點

書香點亮舊城！見書店帶動地方創生　謝國樑力挺文化深耕

▲見書店帶動地方創生 謝國樑力挺文化深耕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑肯定見書店推動閱讀與青年行動，打造舊城書香文化新亮點。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

榮獲文化部「第一屆百大文化基地」肯定的見書店，結合文化部「創新書市計畫」與國發會「地方創生青年培力工作站」雙重角色，發起年度文化行動《書洞市集：無名祭》，並同步推出延伸展區《秘密基地》，活動將於11月8日至9日在基隆舊城區登場。市長謝國樑今（7日）出席開幕茶會，肯定見書店長年深耕地方文化、推動閱讀與青年參與的努力。

謝國樑表示，市府自上任以來持續推動「夜間閱讀計畫」，讓閱讀成為城市生活的一部分。感謝見書店熱情響應與協力，讓市民在夜間也能擁有舒適、安心的閱讀空間。此次市集活動更展現見書店長期推動書香文化的用心，讓閱讀成為城市與人之間最溫柔的連結。

▲見書店帶動地方創生 謝國樑力挺文化深耕。（圖／記者郭世賢翻攝）

主辦單位指出，《書洞市集：無名祭》不僅是一場書市集，更是一場以閱讀為核心、以城市為舞台的文化行動。見書店號召青年、藝術家與居民，從「清潔行動」出發，走入老舊大樓的公共空間，以身體力行回應城市，喚起人們對生活場域的重新凝視。

活動以「無名天地之始，有名萬物之母」為題，象徵文化的生成與延續，集結30家獨立書店與出版社、30組文創品牌及NGO團體，舉辦超過30場講座、沙龍與表演活動，包括作家開講、繪本沙龍、工作坊及防空洞特展《向城市的日常風景致敬》，讓閱讀從文字延伸為行動，從個人轉化為集體力量。

▲見書店帶動地方創生 謝國樑力挺文化深耕。（圖／記者郭世賢翻攝）

作為「無名祭」的延伸，《秘密基地》藝術展自11月7日至12月14日於見書店、親民大樓及山海精共創事務所展出，邀請20組藝術與地方創作團隊進駐舊城空間，讓藝術融入日常，呈現城市多層次的文化風景。

策展人吳欣穎延續去年《一點仔tsi̍t-tiám-á》與《囡仔人的基隆走走》的策展理念，今年以「參與與共創」為核心，透過觀眾參與、地方選書與藝術轉化，形成一場短暫卻深刻、從土地長出的文化聚會。

謝國樑最後表示，城市的發展不僅在建設，更在文化的深耕與青年行動的延續。見書店以閱讀為起點，串聯地方創生、藝術創作與社區共學，展現文化行動對城市再生的力量。市府將持續支持在地團隊，推動閱讀推廣與公共空間活化，讓文化成為基隆永續前進的核心動能，讓世界從文化看見基隆。

▲見書店帶動地方創生 謝國樑力挺文化深耕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲見書店帶動地方創生 謝國樑力挺文化深耕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲見書店帶動地方創生 謝國樑力挺文化深耕。（圖／記者郭世賢翻攝）

