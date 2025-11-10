嘉市府攜手宮廟合作防詐　推6法寶守護市民財產

▲ 嘉市府攜手宮廟跨界合作，地政事務所主任孫煜勝向現場說明 「反詐神隊友 防詐6法寶」 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府地政處、嘉義市地政事務所、嘉義市政府警察局與嘉邑玉皇宮攜手合作，於今(10)日在嘉邑玉皇宮室內場地舉辦「反詐神隊友，守護房產有法寶」聯名記者會，展現公私協力防詐的決心。黃敏惠市長表示，希望藉由地籍異動即時通、住址隱匿、165打詐儀錶板、主動關懷高風險案件、智能櫃員機數位雙驗證以及雙地政士服務等六項防詐法寶，守護市民積攢一生的寶貴財產，同時也透過宣導來強化全民防詐意識。

黃敏惠市長表示，詐騙已不僅是個人財產的損失問題，更會侵蝕社會對制度與人際的信任，是破壞社會根基的重要因素。市府長期以來積極結合警察、地政、金融機構及宗教團體等多方力量，共同打造「防詐神隊友」聯盟。這次與玉皇宮合作反詐宣導，特別感謝主委蔡輝弘與團隊的支持，藉由可愛的玉皇大天尊、地政處吉祥物Q猴與警察局大白熊，共同推廣防詐知識，讓反詐觀念更貼近民眾。

黃敏惠市長強調，防詐必須從源頭做起，呼籲市民申辦「地籍異動即時通」服務，只要本人親自持身分證至全國任一地政事務所辦理，即可在房地產異動時獲得通知，有效防止不法詐騙。唯有全民攜手、公私協力，從日常生活中落實警覺與行動，才能守護個人資產與城市安全。未來市府將持續推動更多創新合作，守護市民的房產與財產安全，營造更安心的生活環境。

地政事務所主任孫煜勝進一步說明，早在10月6日天赦日中秋節當天，嘉邑玉皇宮已與市府地政及警政單位合作舉辦防詐推廣活動，參與人次超過2000人次，獲得民眾熱烈迴響。本次記者會進一步擴大展現防詐宣傳成果，強化跨機關、跨領域的宣導效益。防詐便民措施「地籍異動即時通」自112年8月1日至113年7月31日止，申請件數僅883件，透過跨機關合作以及走出戶外跨領域持續宣導，自113年8月1日至114年10月底止，申請件數已突破5000件，成長幅度達6倍之多。歡迎民眾儘速到地政事務所主動申請，讓系統即時通知異動情形，主動防詐、守護自身財產權益。

為增加活動吸引力，本次記者會的主視覺特別融入創意設計，使用Q版角色詮釋合作精神。畫面中以象徵玉皇宮的「Q版玉皇大天尊」為中心，搭配代表警政力量的「警察大白熊」與象徵地政專業的「Q猴」共同亮相，背景則呈現嘉邑玉皇宮的建築意象，也就是民眾熟知的「三間廟」，寓意神明守護與政府力量結合，共同守護市民的房產與財產安全。這樣的設計讓宣導資訊更貼近民眾生活，更具親和力與辨識度。

此次活動結合宮廟文化與政府資源，透過「神明阻詐、識詐」的宣導概念，進一步凝聚地方力量、穩定民心。現場重點推廣「防詐法寶」中的首要措施──地籍異動即時通。市府提醒，當民眾申辦「地籍異動即時通」後，只要不動產發生移轉、設定抵押、書狀補給或預告登記等情況，系統將於收件及異動完成時即時通知登記名義人，讓民眾隨時掌握房產權利變動狀況，有效降低遭詐風險。此外，現場同步宣導另外防詐5法寶-住址隱匿、165打詐儀錶板、主動關懷高風險案件、智能櫃員機數位雙驗證以及雙地政士服務等便民措施，讓民眾更容易掌握防詐新知，讓專業為您把關，降低房產風險。

為強化全民防詐意識，自114年11月10日起至114年12月31日止，來嘉邑玉皇宮完成線上防詐問卷，即可兌換精美小禮物之外，週週再抽聯名限定紀念品，活動詳情與抽獎公告請詳見 嘉邑玉皇宮(天公廟)、Q猴 地政了、嘉義市政府警察局 臉書粉絲專頁。