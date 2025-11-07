　
    • 　
>
社會焦點

16處曾發生輕鋼架天花板掉落　嘉義市國中小學驚人校安隱患曝

▲▼ 嘉市國中小五成輕鋼架天花板掉落 議員要求市府全面公開盤點 。（圖／郭定緯服務處提供）

▲▼ 嘉市國中小五成輕鋼架天花板掉落，議員郭定緯要求市府全面公開盤點 。（圖／郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員郭定緯今（7日）關切國中小校舍的耐震與天花板安全問題。他指出，嘉義市目前共有32處校舍設有大面積輕鋼架天花板，其中有16處曾發生掉落事件，占比達五成，另有10處從未進行安全檢測，約占三成。郭定緯強調，這樣的數據顯示潛在風險不容忽視，教育處應以更積極的態度守護學生與教職員安全。

▲▼ 嘉市國中小五成輕鋼架天花板掉落 議員要求市府全面公開盤點 。（圖／郭定緯服務處提供）

郭定緯表示，根據教育處提供資料顯示，部分學校的天花板雖曾修補，但仍缺乏後續追蹤與定期檢測機制，潛在風險未被完全排除。他認為，教育處目前對校舍安全的管理偏向被動回報，多依賴學校自行通報，缺乏整體性盤點與風險預警制度。

根據113年度審計室決算報告，嘉義市部分校舍仍未完成耐震能力評估，部分建物出現鏽蝕、滲水與結構疲勞等問題。截至去年底，全市共有156棟校舍，其中完成初步耐震評估者為90棟，詳細評估67棟，仍有少數校舍尚未完成。郭定緯指出，地震與豪雨都是台灣學校長期面臨的結構考驗，補強過不代表永久安全，教育處應建立定期複檢制度，確保校舍安全能長期維持。

▲▼ 嘉市國中小五成輕鋼架天花板掉落 議員要求市府全面公開盤點 。（圖／郭定緯服務處提供）

郭定緯進一步指出，全台近年發生多起校園天花板掉落事件，包括嘉義縣民雄鄉福樂國小於畢業典禮期間天花板突然掉落，造成家長受傷，事件凸顯校舍安全問題的普遍性，嘉義市應以此為戒，建立更主動的檢查與風險管理機制。

郭定緯建議教育處應於明年第一季前完成全市國中小校舍輕鋼架天花板安全盤點，並公開檢測結果，也要建立校舍結構定期複檢制度，針對補強後的建物進行後續追蹤與災後複評，更要加強資訊公開，主動在教育處網站揭露各校的耐震評估與補強進度，讓家長能即時查詢。

郭定緯強調，孩子的安全不能靠運氣，主管機關應主動預防，而不是等問題發生後才修繕。他表示，教育處應建立從盤點、補強到公開的完整流程，讓家長放心、讓學生安心。

教育處長郭添財回應，今年度僅剩博愛國小博學樓、宣信國小活動中心未完成申報，預計今年底會完成，而針對輕鋼架天花板，都有相關規範，學校都會依照規定申報、定期修復。另外，將會請相關單位彙整全市校舍資料，將研擬全面盤點與安全檢測計畫，確保校園安全無虞。

