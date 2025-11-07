普發1萬防詐開跑！陳其邁獻聲垃圾車滿街喊　警局長繃緊神經

▲普發現金防詐！高市府舉行跨部會小組協調會議，陳其邁指示「打詐高雄隊」動起來。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府6日召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，由市長陳其邁指示整合「打詐高雄隊」全體戰力，聯合警察局、戶政、地政、捷運公司等單位，全方位布署防詐宣導。市府強調，將善用各式公共場域與媒體通路，讓市民在搭捷運、看公告、倒垃圾時，都能接收到防詐訊息，建構全民「識詐免疫力」。

高市府指出，為防止詐團趁勢利用「釣魚簡訊」、「一頁式假網站」等手法詐取個資與財物，已責成各局處落實宣導機制。未來除各區公所、戶政與地政事務所張貼防詐海報外，捷運沿線月台、候車區也將播放防詐影音。市府表示，要讓防詐訊息像空氣一樣無所不在，「不給詐團任何可趁之機」。

▲普發現金防詐！高雄市警察局長林炎田繃緊神經 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警察局長林炎田在會中報告三大行動策略：首先，各分局與刑警大隊同步蒐報假投資連結與釣魚簡訊，第一時間通報平台下架；其次，由刑大科技犯罪偵查隊統籌溯源查緝，針對涉詐網站與偽基站鎖定查辦；最後，持續透過社群貼文與「打詐儀錶板」更新真實案例，讓防詐教育融入生活，強化全民免疫力。

而陳其邁市長隨即於登記首日，透過市府官方FB與LINE同步發布圖卡，並親自錄製防詐宣導音檔，交由環保局垃圾車全市播放，展現「市政一體、全民守護」的執行力。高市府呼籲，政府不會主動以簡訊、Email或電話通知領錢，也不會要求操作ATM或轉帳。民眾若接獲可疑訊息，務必冷靜查證，並撥打165反詐騙專線。

▲普發現金防詐宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）