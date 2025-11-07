　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

普發1萬防詐開跑！陳其邁獻聲垃圾車滿街喊　警局長繃緊神經

▲普發現金防詐！陳其邁舉行跨部會小組討論作為 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲普發現金防詐！高市府舉行跨部會小組協調會議，陳其邁指示「打詐高雄隊」動起來。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府6日召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，由市長陳其邁指示整合「打詐高雄隊」全體戰力，聯合警察局、戶政、地政、捷運公司等單位，全方位布署防詐宣導。市府強調，將善用各式公共場域與媒體通路，讓市民在搭捷運、看公告、倒垃圾時，都能接收到防詐訊息，建構全民「識詐免疫力」。

高市府指出，為防止詐團趁勢利用「釣魚簡訊」、「一頁式假網站」等手法詐取個資與財物，已責成各局處落實宣導機制。未來除各區公所、戶政與地政事務所張貼防詐海報外，捷運沿線月台、候車區也將播放防詐影音。市府表示，要讓防詐訊息像空氣一樣無所不在，「不給詐團任何可趁之機」。

▲普發現金防詐！陳其邁舉行跨部會小組討論作為 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲普發現金防詐！高雄市警察局長林炎田繃緊神經 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警察局長林炎田在會中報告三大行動策略：首先，各分局與刑警大隊同步蒐報假投資連結與釣魚簡訊，第一時間通報平台下架；其次，由刑大科技犯罪偵查隊統籌溯源查緝，針對涉詐網站與偽基站鎖定查辦；最後，持續透過社群貼文與「打詐儀錶板」更新真實案例，讓防詐教育融入生活，強化全民免疫力。

而陳其邁市長隨即於登記首日，透過市府官方FB與LINE同步發布圖卡，並親自錄製防詐宣導音檔，交由環保局垃圾車全市播放，展現「市政一體、全民守護」的執行力。高市府呼籲，政府不會主動以簡訊、Email或電話通知領錢，也不會要求操作ATM或轉帳。民眾若接獲可疑訊息，務必冷靜查證，並撥打165反詐騙專線。

▲普發現金防詐宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲普發現金防詐宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
協助太子集團核心成員關說入境？　藍委：僅協助詢問流程
健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝：找錯對象
NCC委員4人被藍白「全封」！　行政院遺憾：將影響民眾權益
普發1萬元別亂花！達人精挑4檔ETF　穩領4%息
才爆「熱戀玖壹壹春風」郭書瑤露面了　認他霸氣承諾：我照顧你

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兄妹在媽媽牌位前1死1活！哥哥醒來找葬儀社　涉殺人罪章遭起訴

12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

酒駕逆行時速破百「撞死騎士還落跑」　屏東惡男判刑2年

約漢來包廂買錶！掏電擊棒劫5支百達翡麗　男擊退搶匪保住2千萬

普發1萬防詐開跑！陳其邁獻聲垃圾車滿街喊　警局長繃緊神經

貨車門沒關緊...右轉「10籠雞蛋」噴出！北車前灑滿地畫面曝

「七賢安居」營建爭議！綠建科技嗆提告國賠　都發局：混淆視聽

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

《頭文字D》輪椅版！阿北街頭狂飆還殺彎慘了　警曝2違規要開罰

花蓮人注意！通緝犯拒捕「持刀襲警」　路邊隨機劫車逃逸中

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

兄妹在媽媽牌位前1死1活！哥哥醒來找葬儀社　涉殺人罪章遭起訴

12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

酒駕逆行時速破百「撞死騎士還落跑」　屏東惡男判刑2年

約漢來包廂買錶！掏電擊棒劫5支百達翡麗　男擊退搶匪保住2千萬

普發1萬防詐開跑！陳其邁獻聲垃圾車滿街喊　警局長繃緊神經

貨車門沒關緊...右轉「10籠雞蛋」噴出！北車前灑滿地畫面曝

「七賢安居」營建爭議！綠建科技嗆提告國賠　都發局：混淆視聽

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

《頭文字D》輪椅版！阿北街頭狂飆還殺彎慘了　警曝2違規要開罰

花蓮人注意！通緝犯拒捕「持刀襲警」　路邊隨機劫車逃逸中

兄妹在媽媽牌位前1死1活！哥哥醒來找葬儀社　涉殺人罪章遭起訴

川普關稅被推翻？　美貿易代表：恐需退回1000億美元

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

護國神山砸1.5兆中科擴廠　3區房市有望喜迎科技盤

北部預售屋「一週價差600萬」他傻了　過來人點1關鍵：待確認

投資新寵　13檔主動式ETF規模突破800億元

酒駕逆行時速破百「撞死騎士還落跑」　屏東惡男判刑2年

協助太子集團核心成員關說入境？　林思銘：僅協助詢問流程

藍白再封殺NCC人事　民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

【冒煙狂燒】彰化海上太陽能板起火　電纜燒毀現場慘況曝

社會熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

即／國3小貨車追撞大貨車　2死1傷畫面曝

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

Andy遭提告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

航空淫狼指侵學姐「摸到了」判決結果曝

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

涉153次不當管教！彰化幼兒園女師求復職敗訴　暴行曝光

父留鐵皮工廠改建大樓　補償金引爆殺機

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車、機車釀1死7傷

即／太子集團「豪宅管家」30萬交保　北檢將提抗告

更多熱門

相關新聞

「七賢安居」綠建科技求國賠　都發局：混淆視聽

「七賢安居」綠建科技求國賠　都發局：混淆視聽

高雄前金區「七賢安居國宅」工地在10月13日突然掛上另一家營造公司名牌，原本承攬該工程的台灣綠建科技公司則於今（6日）再次發出嚴正聲明，強調自開工以來，綠建始終是唯一合法登記的營造廠，依法負責工地主任費用、安全維護與工程管理，並在多次颱風豪雨侵襲期間留守工地防護搶修，從未撤場或放棄承攬。

雲林監獄識詐講座　律師：貪念與僥倖是詐騙第一步

雲林監獄識詐講座　律師：貪念與僥倖是詐騙第一步

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員幫阻詐

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員幫阻詐

東石高中學生參訪警局體驗警察工作

東石高中學生參訪警局體驗警察工作

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

關鍵字：

防詐高雄市政府陳其邁打詐高雄隊警政合作

讀者迴響

熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面